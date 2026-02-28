NBA／佛西維奇完美強化進攻威能 塞爾蒂克狂寫隊史新紀錄

季中交易的關鍵補強，讓波士頓塞爾蒂克自明星賽之後，成為全聯盟最炙手可熱的球隊之一，特別是在今天主場對籃網的比賽中，塞爾蒂克不僅以148比111大勝對手，更繳出了聯盟歷史上最頂尖的進攻表現之一。

根據ESPN數據統計，塞爾蒂克全場投籃命中率高達66.7%（78投52中），創下賽季新高。自1954-55賽季進攻時限時代以來，這項數據在隊史上（含季後賽）排名第3，僅次於1984年的67.9%與1990年的67.0%。

此外，波士頓此役三分球命中率來到驚人的64.7%，折算成有效投籃命中率（eFG%）高達80.8%，刷新了24秒進攻時限時代以來的聯盟最高紀錄。

布朗（Jaylen Brown）此戰身先士卒，繳出28分、9助攻與7籃板的全能數據；而在季中交易截止日前入隊的佛西維奇（Nikola Vucevic）同樣貢獻28分與11籃板，拿下加盟後的第3次雙十表現，完美填補內線戰力。

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後盛讚球隊的判讀能力。「我認為球員們整場比賽都做出了正確的判斷，尤其是佛西維奇，他今天的進攻解讀與掩護非常到位，為球隊打開許多進攻空間。」

布朗則表示：「我們只是努力試著閱讀比賽，針對場上局勢做出回應。」

塞爾蒂克13名球員輪替上場皆有得分進帳，下半場全隊更僅出現3次失誤。隨著明星賽後取得5勝1敗的佳績，波士頓目前以39勝20敗穩居東區第2位。