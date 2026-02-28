快訊

開戰！以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

高雄228中樞紀念儀式...家屬抗議會場配樂「太歡樂像婚禮」 主辦單位致歉

經典賽／好巧！中華隊機場受訪出現熟面孔 林益全意外入鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／佛西維奇完美強化進攻威能 塞爾蒂克狂寫隊史新紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
佛西維奇全面強化綠衫軍戰力。 路透社
佛西維奇全面強化綠衫軍戰力。 路透社

季中交易的關鍵補強，讓波士頓塞爾蒂克自明星賽之後，成為全聯盟最炙手可熱的球隊之一，特別是在今天主場對籃網的比賽中，塞爾蒂克不僅以148比111大勝對手，更繳出了聯盟歷史上最頂尖的進攻表現之一。

根據ESPN數據統計，塞爾蒂克全場投籃命中率高達66.7%（78投52中），創下賽季新高。自1954-55賽季進攻時限時代以來，這項數據在隊史上（含季後賽）排名第3，僅次於1984年的67.9%與1990年的67.0%。

此外，波士頓此役三分球命中率來到驚人的64.7%，折算成有效投籃命中率（eFG%）高達80.8%，刷新了24秒進攻時限時代以來的聯盟最高紀錄。

布朗（Jaylen Brown）此戰身先士卒，繳出28分、9助攻與7籃板的全能數據；而在季中交易截止日前入隊的佛西維奇（Nikola Vucevic）同樣貢獻28分與11籃板，拿下加盟後的第3次雙十表現，完美填補內線戰力。

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後盛讚球隊的判讀能力。「我認為球員們整場比賽都做出了正確的判斷，尤其是佛西維奇，他今天的進攻解讀與掩護非常到位，為球隊打開許多進攻空間。」

布朗則表示：「我們只是努力試著閱讀比賽，針對場上局勢做出回應。」

塞爾蒂克13名球員輪替上場皆有得分進帳，下半場全隊更僅出現3次失誤。隨著明星賽後取得5勝1敗的佳績，波士頓目前以39勝20敗穩居東區第2位。

相關新聞

NBA／MVP對決氣氛火爆 雷霆亞歷山大36分壓倒金塊約柯奇大三元

雷霆隊在今天與金塊隊之戰迎回因傷缺陣9場比賽的球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），並與金...

NBA／怒批湖人就是在「擺爛」 巴克利籲聯盟：快點罰款

湖人隊三巨頭全員健康，近期卻苦吞3連敗，上一戰輸給沒有布克（Devin Booker）和布魯克斯（Dillon Brooks）的太陽隊，更讓許多球迷崩潰。傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Bar

NBA／佛西維奇完美強化進攻威能 塞爾蒂克狂寫隊史新紀錄

季中交易的關鍵補強，讓波士頓塞爾蒂克自明星賽之後，成為全聯盟最炙手可熱的球隊之一，特別是在今天主場對籃網的比賽中，塞爾蒂克不僅以148比111大勝對手，更繳出了聯盟歷史上最頂尖的進攻表現之一。

NBA／「騎馬打仗」畫面瘋傳！勇士格林嗆酸民：看不懂籃球

勇士隊老將格林（Draymond Green）日前在鵜鶘隊中鋒喬丹（DeAndre Jordan）身上「騎馬打仗」，畫面在網路上瘋傳。格林在節目上澄清，這動作並非一時衝動，而是精密的戰術安排。

NBA／布朗森首節狂飆22分退公鹿 成尼克隊史最快7000分球員

尼克隊一哥布朗森（Jalen Brunson）在今天與公鹿隊之戰火力全開，首節個人就豪取22分，這也讓他超越「甜瓜」安東...

NBA／聰明、有策應能力！馬刺簽資深中鋒普拉里到賽季結束

馬刺隊日前與35歲中鋒普拉里（Mason Plumlee）簽10天合約，如今在一場球都沒打的情況下，簽訂正式合約，直到賽季結束。 普拉里是一名運動能力普通，但擁有籃球智商，能在高位策應的中鋒，2

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。