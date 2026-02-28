快訊

獨／遭點名批綠袍選竹市長？吳國治駁「空穴來風」疑分化與柯總召情誼

國寶級帥哥死會！竹內涼真爆熱戀33歲實力派女星

228事件79周年！賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「騎馬打仗」畫面瘋傳！勇士格林嗆酸民：看不懂籃球

聯合新聞網／ 綜合報導
格林騎在喬丹身上。 路透
格林騎在喬丹身上。 路透

勇士隊老將格林（Draymond Green）日前在鵜鶘隊中鋒喬丹（DeAndre Jordan）身上「騎馬打仗」，畫面在網路上瘋傳。格林在節目上澄清，這動作並非一時衝動，而是精密的戰術安排。

格林透露這動作與總教練柯爾（Steve Kerr）事前有討論，當下勇士需要犯規停錶，由於格林還有犯規次數可用，柯爾指示他主動犯規。格林進一步解釋，「喬丹有7呎高，我只有6呎6吋，如果只是輕輕撞一下，裁判可能不會在罰球卡位時響哨，所以這個犯規必須夠明顯，裁判才會立刻吹。」

「我需要他們馬上吹犯規，否則一旦球發進來、對方開始推進，我就不能隨便犯規，必須等他們過半場、停下來，否則會被吹轉換進攻犯規，代價更大。」格林接著強調，「我要的是一個立即成立的犯規，讓比賽時間完全不流逝，比賽最後階段，每秒都非常珍貴。」

儘管畫面在網路上引來大量批評，格林卻不以為意，並自認球商很高，「我知道那些只想要流量的人會說格林又來了，因為他們根本看不懂球場發生什麼。要嘛去學籃球，要嘛承認你無法像我一樣思考比賽，兩種都可以。」

勇士 Draymond Green

相關新聞

NBA／「騎馬打仗」畫面瘋傳！勇士格林嗆酸民：看不懂籃球

勇士隊老將格林（Draymond Green）日前在鵜鶘隊中鋒喬丹（DeAndre Jordan）身上「騎馬打仗」，畫面在網路上瘋傳。格林在節目上澄清，這動作並非一時衝動，而是精密的戰術安排。

NBA／布朗森首節狂飆22分退公鹿 成尼克隊史最快7000分球員

尼克隊一哥布朗森（Jalen Brunson）在今天與公鹿隊之戰火力全開，首節個人就豪取22分，這也讓他超越「甜瓜」安東...

NBA／聰明、有策應能力！馬刺簽資深中鋒普拉里到賽季結束

馬刺隊日前與35歲中鋒普拉里（Mason Plumlee）簽10天合約，如今在一場球都沒打的情況下，簽訂正式合約，直到賽季結束。 普拉里是一名運動能力普通，但擁有籃球智商，能在高位策應的中鋒，2

NBA／爵士搶狀元不演了？當家球星馬卡南髖部傷勢至少缺席兩週

猶他爵士為了保護手上的首輪籤看來已經決定「衝」了！根據《ESPN》消息，當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）在接受核磁共振檢查（MRI）後，結果顯示其遭遇髖部傷勢，伴隨相關發炎症狀與骨挫傷

NBA／被交易後一場都沒打！太陽裁掉「危險」後衛安東尼

據多家美國媒體報導，太陽隊將裁掉25歲後衛安東尼（Cole Anthony），安東尼在交易截止日前因一筆三方交易，被公鹿隊送至太陽。如今在一場球都沒打的情況下，與太陽分道揚鑣。 太陽為躲避奢侈稅

NBA／被愛包圍！溫班亞瑪掀客場支持潮：想回饋這一切

馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）自踏入NBA後，無論作客到哪座球館都能吸引大量球迷進場朝聖。近日作客暴龍主場時，看台上更出現一名身穿他球衣、打扮成「綠色外星人」的球迷。賽後被問到

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。