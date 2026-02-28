NBA／「騎馬打仗」畫面瘋傳！勇士格林嗆酸民：看不懂籃球

勇士隊老將格林（Draymond Green）日前在鵜鶘隊中鋒喬丹（DeAndre Jordan）身上「騎馬打仗」，畫面在網路上瘋傳。格林在節目上澄清，這動作並非一時衝動，而是精密的戰術安排。

格林透露這動作與總教練柯爾（Steve Kerr）事前有討論，當下勇士需要犯規停錶，由於格林還有犯規次數可用，柯爾指示他主動犯規。格林進一步解釋，「喬丹有7呎高，我只有6呎6吋，如果只是輕輕撞一下，裁判可能不會在罰球卡位時響哨，所以這個犯規必須夠明顯，裁判才會立刻吹。」

「我需要他們馬上吹犯規，否則一旦球發進來、對方開始推進，我就不能隨便犯規，必須等他們過半場、停下來，否則會被吹轉換進攻犯規，代價更大。」格林接著強調，「我要的是一個立即成立的犯規，讓比賽時間完全不流逝，比賽最後階段，每秒都非常珍貴。」

儘管畫面在網路上引來大量批評，格林卻不以為意，並自認球商很高，「我知道那些只想要流量的人會說格林又來了，因為他們根本看不懂球場發生什麼。要嘛去學籃球，要嘛承認你無法像我一樣思考比賽，兩種都可以。」