NBA／聰明、有策應能力！馬刺簽資深中鋒普拉里到賽季結束

馬刺隊日前與35歲中鋒普拉里（Mason Plumlee）簽10天合約，如今在一場球都沒打的情況下，簽訂正式合約，直到賽季結束。

普拉里是一名運動能力普通，但擁有籃球智商，能在高位策應的中鋒，2014年曾代表美國男籃出征世界盃並奪下金牌。上季他在太陽場均上場17.6分鐘，得到4.5分6.1籃板1.8助攻。

休賽季他與黃蜂隊簽底薪合約，但只出賽14場，平均上場僅8.9分鐘，得到1.9分2.9籃板1.1助攻。

普拉里交易截止日前在一筆三方交易中被送往雷霆隊，後續被裁掉，如今他進入馬刺正式球員名單，增添禁區深度。馬刺近期豪取11連勝，本季43勝16敗，距離西區龍頭雷霆只剩1.5場勝差。