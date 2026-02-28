NBA／爵士搶狀元不演了？當家球星馬卡南髖部傷勢至少缺席兩週

猶他爵士為了保護手上的首輪籤看來已經決定「衝」了！根據《ESPN》消息，當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）在接受核磁共振檢查（MRI）後，結果顯示其遭遇髖部傷勢，伴隨相關發炎症狀與骨挫傷，將被迫缺席比賽。馬卡南預計將在兩週後重新接受評估。

此外，馬卡南在先前球隊訓練時曾扭傷右腳踝，所幸該部位的檢查結果呈陰性，無結構性損傷。

這起傷病對猶他爵士而言無疑是雪上加霜，球隊目前正深陷日益嚴重的傷兵危機。在過去短短兩週內，爵士隊已接連損失多名主力，包括前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）、中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）以及後衛威廉斯（Vince Williams Jr.）等3名球員皆已宣告賽季提前報銷。

爵士季中交易來的傑克森已經宣告報銷。 美聯社

而在先前對鵜鶘的比賽中，本季表現優異的核心後衛喬治（Keyonte George）也因右腳踝扭傷缺席，使得球隊輪替陣容捉襟見肘。目前爵士戰績為18勝40負，在西區排名倒數第3，全聯盟倒數第6。

馬卡南本季場均能繳出26.7分6.9籃板2.1助攻的表現，得分高居全隊之冠。隨著當家球星倒下，爵士隊似乎也更能鞏固其聯盟倒數的戰績，進一步守住手上前8順位保護的首輪選秀權。

NBA官方日前宣布對爵士開罰50萬美元，主因是球隊在2月7日對陣魔術及2月9日對陣熱火的第四節比賽中，將當時沒有傷勢問題的馬卡南與傑克森按在板凳席。如今隨著更多主力紛紛受傷，爵士也將全力朝爭取最有利選秀順位之路邁進。