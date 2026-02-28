NBA／被交易後一場都沒打！太陽裁掉「危險」後衛安東尼

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
安東尼。 法新社
據多家美國媒體報導，太陽隊將裁掉25歲後衛安東尼（Cole Anthony），安東尼在交易截止日前因一筆三方交易，被公鹿隊送至太陽。如今在一場球都沒打的情況下，與太陽分道揚鑣。

太陽為躲避奢侈稅，將中鋒理查茲（Nick Richards）和海耶斯-戴維斯（Nigel Hayes-Davis）交易掉，得到公鹿2名底薪後衛安東尼和柯菲（Amir Coffey），公牛再用傑恩（Ousmane Dieng）換來理查茲。太陽後場最近傷兵滿營，柯菲已替太陽出戰6場比賽；安東尼則是連隨隊都沒有。

安東尼是魔術隊2020年首輪第15順位選進的球員，原本被視為重建基石，生涯第2季出戰65場，平均得到16.3分。不過魔術後來接連用高順位選秀權，選進薩格斯（Jalen Suggs）和布萊克（Anthony Black），使安東尼角色逐漸邊緣。

儘管2023年休賽季他獲得3年3900萬美元延長合約，但去年休賽季在貝恩（Desmond Bane）的重磅交易案中被送往灰熊隊，後來被裁掉，改與公鹿簽底薪合約。在後場缺乏主力的公鹿，安東尼未能把握機會，上場35場，平均僅6.7分3.5助攻。

安東尼近年最受球迷詬病的一點是搶球的危險動作，公牛隊後衛艾維（Jaden Ivey）被他撲撞後受重傷，回歸後運動能力大幅下滑，艾維日前更感嘆，「過去的艾維已死。」後續他又對拓荒者隊卡瑪拉（Toumani Camara）做出類似動作，因此被球迷貼上打球兇殘的標籤。

