經典賽／投手挨3轟、打線吞14K 中華隊1：6不敵火腿隊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

NBA／被愛包圍！溫班亞瑪掀客場支持潮：想回饋這一切

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺一哥溫班亞瑪到客場也掀起支持潮。 路透
馬刺一哥溫班亞瑪到客場也掀起支持潮。 路透

馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）自踏入NBA後，無論作客到哪座球館都能吸引大量球迷進場朝聖。近日作客暴龍主場時，看台上更出現一名身穿他球衣、打扮成「綠色外星人」的球迷。賽後被問到這股客場支持熱潮時，溫班亞瑪也坦言自己仍未習慣這樣的場面。

「我會習慣嗎？我不知道，但我現在還沒有習慣。因為這永遠都是一種享受。主場的支持是無條件的，但在客場，像這樣的球館，我會聽到很多法國人，甚至會講法文的加拿大人替我加油。」

溫班亞瑪也表示，來自各地的應援讓他在不同城市都能感受到接近「主場」的氛圍。

「我說還不習慣，是因為每次都能感受到愛，那是一種很棒的壓力。我不會騙你，我其實想讓這樣的情況更多一點，因為這對我有幫助，讓我在每個地方都像在主場一樣，所以我也想回饋這些愛。」

