NBA／火箭進攻新解方？後衛謝普德呼籲球隊多投三分球

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭二年級生謝普德本季成為火箭最可靠的外線火力來源。 路透
火箭二年級生謝普德（Reed Sheppard）近期手感火燙，不僅在國王一戰飆進7記三分球、轟下28分，今日對戰魔術也投進5記三分球、攻下20分。昨日賽後，謝普德也直言，外線投射將是火箭進攻端未來可以持續強化的重要武器。

謝普德受訪時表示，「我一直覺得三分球可以投得更多，當然我本來就很喜歡出手三分，當我們提升比賽節奏並持續往禁區進攻時，對手就必須做出選擇，是要外擴防守還是守住中路空隙，一旦他們收縮，我們外線就會出現更多空檔。」

謝普德也強調，外線出手機會仍會因對手防守策略而有所變化，但只要火箭能維持推進速度並持續衝擊禁區，三分線外的出手機會自然會增加。

本季謝普德外線命中率高達39.8%，每場可投進2.6顆三分球，是火箭最穩定的射手之一。除此之外，杜蘭特（Kevin Durant）也是外線火力的重要來源，伊森（Tari Eason）也持續展現外線威脅，使球隊在進攻端擁有更完整的層次與延展性。

Kevin Durant

