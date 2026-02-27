聽新聞
NBA／對手會想避開他！昔日灌籃王點出愛德華防守遭低估
灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）本季持續打出頂級表現，外界更是普遍將他視為NBA未來門面人物之一。近日，昔日灌籃王葛里芬（Blake Griffin）則點出愛德華一項外界較少討論的優勢。
葛里芬在《NBA on Prime》節目中表示，愛德華進攻端的成長有目共睹，但真正被低估的是他在防守端的影響力。
「他的進攻一年比一年進步，這大家都看得到。但我很少聽到有人談論他其實是一名出色的防守者。對手不會刻意把他當成攻擊目標，你甚至會想避開他。他在球隊抄截數排名第二，干擾傳球排名第四。」。
除了技術層面，葛里芬也特別提到愛德華的比賽態度與個性對球隊的影響。
「我很喜歡他打球時展現出的快樂與對生活的熱情，這種情緒是會感染隊友的，整支球隊都會呈現出那樣的個性。」
現年24歲的愛德華近期才拿下生涯首座全明星賽MVP，本季持續以全能表現帶領灰狼前進，目前球隊以36勝23敗排名西區第五，距離第四的金塊僅差0.5場勝差。
