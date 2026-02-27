NBA／湖人又遭準絕殺吞3連敗！瑞迪克直言「敗仗總被放大」

湖人近期陷入嚴重低潮，今日又以110：113不敵缺少布克（Devin Booker）、布魯克斯（Dillon Brooks）的太陽，終場前0.9秒遭奧尼爾（Royce O’Neale）三分球準絕殺，不僅苦吞三連敗，近7戰更輸掉5場。賽後談到球隊目前的挫折感，里夫斯（Austin Reaves）僅以「非常高」兩個字來形容。

里夫斯指出，勝負往往取決於細節表現，「要控制我們能控制的事情。今晚有好幾個回合，只要我們做得更好，比賽就會往不同方向發展。每一個進攻回合都很重要，一個小失誤就可能點燃對手或主場氣勢。」

此戰里夫斯攻下14分、3籃板、2助攻、2抄截，這僅是他解除小腿傷勢上場時間限制後，重返先發的第3場比賽；唐西奇則拿下41分、8籃板、8助攻最佳，詹姆斯攻下15分、5助攻。

湖人此戰防守端遭太陽外線重創，對手全場命中22記三分球，命中率高達44%；另一方面，湖人角色球員表現低迷也是敗因之一。其中艾頓（Deandre Ayton）僅拿下2分、4籃板，正負值-24。

值得一提的是，艾頓近日才抱怨不想成為卡佩拉（Clint Capela）這種純藍領球員，引發球迷批評。今日卻再度繳出低迷表現，成為湖人球迷集火的對象。

對於球隊近期連敗，總教練瑞迪克（JJ Redick）則點出湖人身為聯盟焦點球隊所承受的壓力，「我們的敗仗總是比其他球隊更被放大，因為我們是湖人，以及我們輸球的方式。」

湖人下一戰將作客勇士主場，隨後回到主場背靠背迎戰國王，力圖止敗。