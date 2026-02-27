NBA／搭詹皇奪冠列車卻挺喬丹當「GOAT」 薛姆波特解釋原因

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
薛姆波特心中的「GOAT」不是幫他奪冠的詹姆斯。 路透
薛姆波特心中的「GOAT」不是幫他奪冠的詹姆斯。 路透

曾與詹姆斯（LeBron James）在騎士並肩奪冠的薛姆波特（Iman Shumpert），近日在節目上談到「史上最佳球員」之爭時，公開表態支持「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），甚至坦言自己早已當面告訴詹姆斯這個答案。

薛姆波特透露，詹姆斯聽到答案後只是笑了出來，「他笑了。他早就知道我會這樣說，他知道的。」

至於談到為何選擇喬丹而非昔日隊友詹姆斯，薛姆波特直言原因與自己的成長背景有關。

「第一，我是芝加哥長大的孩子，你懂我的意思吧？還有就是，詹姆斯在比賽最後時刻可能會把球傳給隊友，如果那是我的球隊，我不會那樣做。」

儘管如此，薛姆波特仍高度肯定詹姆斯的籃球能力與智慧，甚至用相當誇張的比喻來形容。

「他就是NBA界的ChatGPT，兄弟。你問他任何事情他都知道。他知道教練、知道助教、知道球員發展……他整個人就是為籃球而被『程式化』的。」

不僅如此，薛姆波特更以極為戲劇化的方式形容喬丹對自己童年的影響。

「在我心裡，Mike救過我好幾次。就像世界快要毀滅時，喬丹披上披風擊敗爵士，就像我家著火時，他跑去打敗湖人一樣。」

薛姆波特表示，這種情感連結才是他選擇喬丹的真正原因，也強調這樣的答案並沒有對錯，因為對許多年輕世代而言，詹姆斯同樣扮演著相同的角色。

