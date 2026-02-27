NBA／唐西奇41分白忙一場 湖人連兩場遭準絕殺不敵太陽

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

湖人隊在今天作客太陽隊主場的賽事中，儘管唐西奇（Luka Doncic）單場猛轟41分外帶8籃板、8助攻，詹姆斯更是追平多項隊史紀錄，但缺少了布克（Devin Booker）、布魯克斯（Dillon Brooks）兩大主力的太陽，卻在比賽最後0.9秒靠著奧尼爾（Royce O’Neale）準絕殺三分球，以113：110險勝湖人，賞給湖人3連敗。

湖人近期對戰塞爾蒂克、魔術隊苦吞2連敗，其中與魔術之戰才在比賽最後6.7秒遭到卡特（Wendell Carter Jr.）補籃準絕殺，沒想到今天作客太陽主場同樣的狀況再度發生。

湖人與太陽今天一路拉鋸，前三節打完雙方還戰成平手，第四節初太陽發起猛轟，打出一波21：9的攻勢，取得12分領先，不過湖人接下來也在唐西奇領軍下急起直追，包括比賽最後1分鐘兩度扳平戰局。

但太陽今奧尼爾在比賽最後0.9接獲格里斯佩（Collin Gillespie）助攻，投進準絕殺三分球，反觀湖人里夫斯（Austin Reaves）最後一擊未能命中，最終太陽就以3分差距險勝湖人，賞給湖人3連敗。

太陽今天在前兩大得分手布克、布魯克斯缺陣的情況下，以替補上陣的艾倫（Grayson Allen）拿下28分最佳，格里斯佩則有21分，完成準絕殺的奧尼爾13分；至於湖人則以唐西奇拿下41分、8籃板、8助攻最佳，詹姆斯本場比賽則有15分、5助攻，讓他身披湖人累積得分突破1萬2000分，隊史總助攻數也升上第7名。

