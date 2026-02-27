NBA／艾頓表現超爛、魔獸想復出！球迷敲碗：湖人需要中鋒

灰熊隊今天宣布和40歲老將吉布森（Taj Gibson）簽下2年合約，現年40歲的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在社群平台發文表示，這就是我來沒退休的原因，並許願有退役巡演。

吉布森簽約消息發布後，魔獸有感而發地表示，「像吉布森和霍福特（Al Horford)這種人，就是我還沒退休的原因，我想要一個告別巡演。」

魔獸的願望恐難以實現，他上次在NBA打球已是2022年4月9日，依照其他名將的經驗，最多就是看有沒有球隊願意以象徵性的1天合約簽下他，幫他舉辦一場退休典禮。

值得一提的是，湖人隊中鋒艾頓（Deandre Ayton）最近抱怨不想當卡佩拉（Clint Capela）這種純藍領球員，引發球迷批評。今天對上太陽隊他全場3投1中只攻下2分，防守更是差勁，正負值-24，湖人以110:113輸球，艾頓成為湖人球迷集火的對象。

有不少球迷在霍華德的推文底下開玩笑表示，「你有看到艾頓說什麼嗎？趕快把這蠢貨送回家換你上」、「湖人還需要一名中鋒，快點來」、「你比艾頓還要好」。