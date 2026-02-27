NBA／史上第6位生涯得分破3萬2千分 KD使用場次僅喬丹

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
KD今天猛轟40分，生涯累積總得分突破3萬2000分，成為聯盟史上第6位達成此紀錄的球員。 美聯社
球員照片
Kevin Durant
位置 前鋒
得分 25.8
籃板 5.37
助攻 4.6
抄截 0.81

2025-2026賽季

火箭隊杜蘭特（Kevin Durant）在今天作客魔術隊主場的比賽中，單場猛轟40分外帶8籃板，幫助火箭以113：108擊敗魔術，收下3連勝，而杜蘭特不僅在本場比賽成為火箭隊史最老拿下40分的球員，生涯累積總得分也突破3萬2000分，成為聯盟史上第6位達成此紀錄的球員。

37歲的杜蘭特在本季加盟火箭後依舊保持火熱狀態，在今天出戰魔術的比賽中，他全場出手28次命中14球，加上罰球10投10中，寫下加盟火箭後的首場40分賽事，其中在比賽最後的4罰4中，更是幫助火箭鎖定勝利，拉出一波3連勝。

而本場比賽後杜蘭特也寫下多項紀錄，包括總得分突破3萬2000分成為史上第6人，且僅用1178場在史上也僅次於喬丹（Michael Jordan）的1059場，與喬丹的3萬2292分也相差不遠，有望在本季登上歷史得分榜第5名，至於杜蘭特單場30分以上場次紀錄也追平布萊恩（Kobe Bryant）並列史上第5名，以及成為火箭隊史最老拿下40分的球員。

對於能夠創下這些史詩級的紀錄，杜蘭特賽後說：「能和歷史上那些偉大運動員，不只是籃球運動員，一起被放在同一個類別裡，這讓我感到相當榮幸、感恩。這一路上很多人幫助過我，包括我的隊友、教練、家人和朋友，這是一段很漫長的旅程，但我會繼續走下去，這真的太酷了。」

