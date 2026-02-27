NBA／史上第6位生涯得分破3萬2千分 KD使用場次僅喬丹
火箭隊杜蘭特（Kevin Durant）在今天作客魔術隊主場的比賽中，單場猛轟40分外帶8籃板，幫助火箭以113：108擊敗魔術，收下3連勝，而杜蘭特不僅在本場比賽成為火箭隊史最老拿下40分的球員，生涯累積總得分也突破3萬2000分，成為聯盟史上第6位達成此紀錄的球員。
37歲的杜蘭特在本季加盟火箭後依舊保持火熱狀態，在今天出戰魔術的比賽中，他全場出手28次命中14球，加上罰球10投10中，寫下加盟火箭後的首場40分賽事，其中在比賽最後的4罰4中，更是幫助火箭鎖定勝利，拉出一波3連勝。
而本場比賽後杜蘭特也寫下多項紀錄，包括總得分突破3萬2000分成為史上第6人，且僅用1178場在史上也僅次於喬丹（Michael Jordan）的1059場，與喬丹的3萬2292分也相差不遠，有望在本季登上歷史得分榜第5名，至於杜蘭特單場30分以上場次紀錄也追平布萊恩（Kobe Bryant）並列史上第5名，以及成為火箭隊史最老拿下40分的球員。
對於能夠創下這些史詩級的紀錄，杜蘭特賽後說：「能和歷史上那些偉大運動員，不只是籃球運動員，一起被放在同一個類別裡，這讓我感到相當榮幸、感恩。這一路上很多人幫助過我，包括我的隊友、教練、家人和朋友，這是一段很漫長的旅程，但我會繼續走下去，這真的太酷了。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。