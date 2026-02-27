NBA／揭厄文離開騎士原因 前隊友薛姆波特：他想擊敗詹姆斯

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

2017年夏天，曾與詹姆斯（LeBron James）聯手替騎士奪下總冠軍的厄文（Kyrie Irving）主動提出交易申請震撼聯盟，時至今日，這段「分手」仍備受討論。近日，當年同隊成員的薛姆波特（Iman Shumpert）受訪時直言，厄文離開的動機其實相當單純，原因正是他想擊敗詹姆斯。

薛姆波特在接受ESPN球評夏普（Shannon Sharpe）節目訪問時，被問到是否對厄文要求離隊感到驚訝，他毫不猶豫表示「一點也不」。

「如果你了解厄文，你就會知道他是布萊恩（Kobe Bryant）那一型的球員。他想擊敗詹姆斯，而且這沒有什麼不對。很多人會說『那樣太蠢了，我會選擇繼續聯手』，但那是你，不是厄文。他的想法是：『如果我要成為最強，就必須擊敗最強的人。』」薛姆波特說道。

此外，薛姆波特也形容詹姆斯於2014年重返騎士後，對厄文角色定位帶來的變化。他以家庭關係作比喻，指出厄文原本是球隊核心，但詹姆斯回歸後，一切出現轉變。

「就像你原本在家裡是唯一的孩子，突然媽媽帶回一個新哥哥，然後告訴你『他現在是老大』。」

薛姆波特進一步表示，「為什麼要他把自尊放一邊？詹姆斯很偉大，但厄文想擊敗他，他想讓全世界說：『我在最大的舞台上打敗過詹姆斯。』」

儘管兩人攜手連續三年闖進總冠軍賽，並完成2016－17年賽季史詩級的1比3逆轉奪冠，但厄文仍在隔年選擇離開，最終被交易至塞爾提克。

事實上，厄文離開騎士後的生涯道路或許不如預期順遂，但薛姆波特認為，這種選擇正反映他對成為第一人的渴望，而非安於擔任二當家。

