快訊

NBA／輕取籃網隊史第三度單月11戰全勝 馬刺主帥：進步的展現

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬刺夏帕尼（右）猛轟6記三分球拿下26分。 路透
馬刺夏帕尼（右）猛轟6記三分球拿下26分。 路透

馬刺隊在今天作客籃網隊主場的賽事中，儘管球隊一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）手感持續不佳僅拿下12分，不過在團隊7人得分上雙 ，其中夏帕尼（Julian Champagnie）猛轟6記三分球拿下26分領軍下，以126：110輕取籃網，在美國時間2月的11場比賽全數取勝，創下隊史第3度單月全勝且勝場數在雙位數的紀錄。

馬刺近期拉出一波10連勝，其中包括陸續擊敗雷霆、活塞、湖人、勇士、暴龍等隊，成為聯盟近況最火熱的球隊，在今天作客籃網主場的賽事中，馬刺也在首節就打出絕佳開局，單節猛轟36分，迅速建立雙位數領先優勢，前三節打完馬刺每節得分也都在33分以上，並取得19分領先，勝負提前底定。

最終馬刺也在團隊7人得分上雙下，以16分差距收下11連勝，其中夏帕尼投進6記三分球拿下全隊最高的26分，卡瑟爾（Stephon Castle）則有18分進帳，至於溫班亞瑪則是連兩場比賽都拿下平賽季最低的12分，但另外有5助攻、8籃板、2抄截、2阻攻進帳。

談到馬刺近期接連有不同球員挺身而出，今天則是由夏帕尼拿下全隊最高分，總教練強森（Mitch Johnson）說：「他一直將能量投入在正確領域，並保持正確的心態，當你這樣做的時候，在某些時刻回報就會不期而至，這很神奇。」

而馬刺在美國時間2月的11場比賽也以11勝0敗作收，隊史第三度寫下單月全勝且勝場數在10場以上的紀錄，強森說：「能夠在單月保持不敗的戰績就是球隊進步的展現，我們找到贏球的方法，這個月我們經歷了一些困難，這對我們來說很有趣，因為這將有助於我們學習到如何從中取勝。」

