快訊

高雄好市多工地傳工安意外！2工人地下室施工 疑吸沼氣不適急送醫

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

NBA／馬克西打破「戰神艾佛森」紀錄 率76人險勝熱火

聯合新聞網／ 綜合報導
馬克西(右)。 美聯社
馬克西(右)。 美聯社

76人隊後衛馬克西（Tyrese Maxey）今天投進生涯第886顆三分球，超越「戰神」艾佛森（Allen Iverson）紀錄，成為76人隊史三分球王。76人終場也以124:117險勝熱火隊。

馬克西第一節尾聲飆進弧頂三分球，這球讓他打破艾佛森紀錄，馬克西今年才25歲。

76人上半場打完領先16分，但第三節進攻斷電，讓熱火打出一波17:3攻勢反超。76人即時打出一波7:0止血，本節尾聲重新主導戰局，帶著7分領先進入末節。

第四節雙方互有攻勢，分差無法拉開，76人領先4分進入最後一分鐘，明星中鋒安比德（Joel Embiid）投進關鍵三分球，鎖定比賽勝利。

馬克西全場得到28分11助攻，安比德也有26分11籃板，烏布瑞（Kelly Oubre）挹注21分。

熱火方面，明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）砍進29分14籃板，替補出發的「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）攻下25分。

76人 熱火 馬克西 艾佛森

相關新聞

NBA／馬克西打破「戰神艾佛森」紀錄 率76人險勝熱火

76人隊後衛馬克西（Tyrese Maxey）今天投進生涯第886顆三分球，超越「戰神」艾佛森（Allen Iverson）紀錄，成為76人隊史三分球王。76人終場也以124:117險勝熱火隊。

NBA／盛讚泰托姆比唐西奇更能贏球 威廉斯：方式前所未見

黃蜂隊前鋒威廉斯（Grant Williams）曾效力塞爾蒂克和獨行俠隊，與超級巨星泰托姆（Jayson Tatum）、唐西奇（Luka Doncic）合作過，近期他上節目，評價泰托姆更能帶隊贏球。

NBA／「油頭」萊里籲教練回歸正裝 尤多卡：87%的人都反對

湖人日前在主場外為傳奇教頭「油頭」萊里（Pat Riley）舉行雕像揭幕儀式。活動期間，萊里公開呼籲教練們應恢復穿著西裝執教，此番言論也迅速在聯盟內外掀起討論。對此，火箭總教練尤多卡（Ime Udok

NBA／灰熊簽40歲吉布森補經驗 安德森回歸灰狼力拚季後賽

根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，灰熊與灰狼分別以不同方式補進經驗戰力。40歲老將吉布森（Taj Gibson）已與灰熊達成簽約協議，將迎接個人生涯第17個賽季；灰熊

NBA／雷霆傷兵潮兩度丟龍頭寶座 亞歷山大下一戰回歸救火

在球隊近期爆發傷兵潮並丟了聯盟戰績龍頭寶座後，雷霆隊在今天傳來好消息，球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Al...

NBA／熱火前三巨頭波許遭遇驚魂 自曝家中昏倒醒來倒在血泊中

前熱火三巨頭之一，名人堂球星波許（Chris Bosh）近期在個人社群平台分享自己遭遇的恐怖經歷，波許表示自己在家中突然昏倒，醒來後發現自己躺在一攤血泊之中，所幸最終未危及生命安全，此次突發事件也讓他

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。