NBA／馬克西打破「戰神艾佛森」紀錄 率76人險勝熱火

76人隊後衛馬克西（Tyrese Maxey）今天投進生涯第886顆三分球，超越「戰神」艾佛森（Allen Iverson）紀錄，成為76人隊史三分球王。76人終場也以124:117險勝熱火隊。

馬克西第一節尾聲飆進弧頂三分球，這球讓他打破艾佛森紀錄，馬克西今年才25歲。

MAXEY BREAKS THE RECORD!



With this three, Tyrese Maxey has passed Allen Iverson for the most 3-pointers made in Philadelphia 76ers franchise history! pic.twitter.com/qEDEusR8pl — NBA (@NBA) February 27, 2026

76人上半場打完領先16分，但第三節進攻斷電，讓熱火打出一波17:3攻勢反超。76人即時打出一波7:0止血，本節尾聲重新主導戰局，帶著7分領先進入末節。

第四節雙方互有攻勢，分差無法拉開，76人領先4分進入最後一分鐘，明星中鋒安比德（Joel Embiid）投進關鍵三分球，鎖定比賽勝利。

EMBIID HITS DAGGER THREE AFTER LEAVING EARLIER IN THE GAME WITH AN INJURY‼️



CLUTCH JOEL 🔥 pic.twitter.com/9kTikWhQ8Y — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 27, 2026

馬克西全場得到28分11助攻，安比德也有26分11籃板，烏布瑞（Kelly Oubre）挹注21分。

熱火方面，明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）砍進29分14籃板，替補出發的「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）攻下25分。