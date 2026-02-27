NBA／盛讚泰托姆比唐西奇更能贏球 威廉斯：方式前所未見
黃蜂隊前鋒威廉斯（Grant Williams）曾效力塞爾蒂克和獨行俠隊，與超級巨星泰托姆（Jayson Tatum）、唐西奇（Luka Doncic）合作過，近期他上節目，評價泰托姆更能帶隊贏球。
泰托姆進攻能力有時受到質疑，但他是一名全能前鋒，且相當耐戰，去年季後賽阿基里斯腱受傷，本季尚未歸隊。唐西奇則是頂級進攻發動機，防守表現時常被外界批評。
威廉斯最近上節目，他認為泰托姆更能幫助球隊贏球，「泰托姆對勝利的影響更大，他影響勝利的方式是前所未見的。比賽每個層面都有影響力，能防守、組織、得分。他是6呎10吋的側翼，能做一切。」
黃蜂今天以133:109擊敗溜馬隊，威廉斯貢獻9分4籃板。黃蜂本季29勝31敗，威廉斯有上場的比賽是13勝5敗。
