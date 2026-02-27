NBA／「油頭」萊里籲教練回歸正裝 尤多卡：87%的人都反對

湖人日前在主場外為傳奇教頭「油頭」萊里（Pat Riley）舉行雕像揭幕儀式。活動期間，萊里公開呼籲教練們應恢復穿著西裝執教，此番言論也迅速在聯盟內外掀起討論。對此，火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）則給出截然不同回應。

「我希望規定能改回穿西裝打領帶。我認為觀眾希望能看到場邊有個人看起來像個領袖、穿得像個領袖，並且行事作風也像個領袖。」萊里當時表示。

萊里穿西裝執教的印象深植人心。 路透

不過，在火箭對國王賽前受訪時，尤多卡明確表態並不支持恢復西裝文化，甚至透露教練團內其實早已有共識。

「不用了，謝謝。以前當助教時我確實穿過西裝，也很享受，但從疫情那年開始改變後，現在的穿著在收行李、準備比賽與舒適度上都更方便。教練每年都會投票，大概有87%的人選擇不要，只有少數幾個人支持，其餘則是不在意。」

火箭教頭尤多卡明確表態並不支持恢復西裝文化 美聯社

事實上，自2019-20賽季的泡泡園區復賽以來，NBA便逐步放寬教練著裝規範，半開襟毛衣、休閒長褲與運動鞋已成為常態，過往西裝與皮鞋的畫面則不再常見。

對於是否回歸西裝執教的議題，尤多卡的態度也反映出當今多數NBA教練的想法，比起傳統正式服裝，多數教練或許已更重視實際需求與比賽工作的便利性。