NBA／雷霆傷兵潮兩度丟龍頭寶座 亞歷山大下一戰回歸救火
在球隊近期爆發傷兵潮並丟了聯盟戰績龍頭寶座後，雷霆隊在今天傳來好消息，球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在因傷缺陣9場比賽後，將於明天出戰金塊隊的比賽中復出。
本賽季在戰績榜上一路保持領先的雷霆，近期卻爆發嚴重的傷兵潮，包括亞歷山大、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）等主力球員都陸續掛傷號。
其中亞歷山大更是在4日出戰魔術隊的比賽腹部拉傷後連續缺席9場比賽，在這段時間雷霆也拿下5勝4敗，不僅讓活塞隊一度超前登上聯盟戰績龍頭寶座，與西區第二名的馬刺隊勝差也不斷縮小到僅剩2場。
在球隊人手短缺的情況下，亞歷山大也傳出將在明天與金塊之戰復出，他本賽季平均能攻下31.8分、6.4助攻、4.4籃板、1.3抄截，讓他與金塊約柯奇（Nikola Jokic）在年度MVP排行榜上持續保持領先，不過截至目前為止亞歷山大已經因傷缺陣11場比賽，約柯奇也缺席了16場，出賽數可能成為影響兩人競爭年度MVP的變數。
