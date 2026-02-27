NBA／灰熊簽40歲吉布森補經驗 安德森回歸灰狼力拚季後賽

根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，灰熊與灰狼分別以不同方式補進經驗戰力。40歲老將吉布森（Taj Gibson）已與灰熊達成簽約協議，將迎接個人生涯第17個賽季；灰熊也與前鋒安德森（Kyle Anderson）完成合約買斷，待通過讓渡程序後，將與灰狼簽約。

吉布森於2009年選秀第26順位被公牛選中，生涯先後效力公牛、雷霆、灰狼、尼克、巫師、活塞與黃蜂，上季他在黃蜂出賽37場、其中11場先發，場均上場11分鐘，攻下2.9分與3.2籃板。

值得一提的是，吉布森本季原先未在聯盟出賽，若正式登場，將成為NBA史上第35位在40歲後仍有出賽紀錄的球員。

The return: Taj Gibson has agreed on a deal with the Memphis Grizzlies, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. At 40 years old, Gibson is back in the NBA for his 17th season – a big man regarded as a consummate leader and professional over his career. pic.twitter.com/Zo9mQ5KoL7 — Shams Charania (@ShamsCharania) 2026年2月26日

灰熊目前戰績為21勝36敗，暫居西區第11名，與附加賽仍有6場勝差。由於球隊陣容年輕，吉布森的加入也被視為球隊更衣室領導力與經驗的重要補強。

安德森（Kyle Anderson）與灰熊完成合約買斷，待通過讓渡程序後，將與灰狼簽約。 美聯社

另一方面，灰熊與安德森完成買斷後，這位曾效力灰狼兩個賽季的前鋒將重返明尼蘇達。2014年選秀第30順位的安德森生涯起於馬刺，之後效力灰熊與灰狼，逐漸成長為聯盟重要的功能型球員。

安德森在交易截止日前涉及明星前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）的交易案被送往灰熊，他代表球隊出賽4場、其中3場先發，場均上場22分鐘，繳出9.3分、3.5籃板與1.5抄截，投籃命中率78.9%，三分球命中率100%。

灰狼在迎回安德森後，加上3名雙向合約球員，球隊正式名單將達到15人。球隊先前也透過買斷市場補進老將老將後衛康利（Mike Conley），持續為季後賽陣容深度做準備。