世界盃男籃／讓韓國隊僅攻65分 陳盈駿：防守做超棒

中央社／ 台北26日電
陳盈駿出手。 FIBA
陳盈駿出手。 FIBA

世界盃男籃亞洲區資格賽中華隊今天主場以77比65擊敗韓國，拿下預賽首勝。「台灣隊長」陳盈駿賽後表示，這場全隊防守都做得非常棒，能拿下這場勝利非常重要。

韓國籃球國家隊向以外線神準聞名，儘管這次禁區沒有大中鋒坐鎮，但鋒線球員平均身高還是優於中華男籃，而韓國在前2場對中國的比賽，平均攻下85分，團隊命中率更高達47.7%。

今天中華男籃靠著出色的輪轉防守、後場壓迫，讓韓國隊僅攻下65分，三分球命中率跌至24.2%，寫下近3場比賽最低，團隊命中率也僅31.5%。

陳盈駿全場繳出13分、5籃板、4助攻，他在賽後記者會上表示，這是一場團隊的勝利，韓國隊每一個球員都是重點球員，「我們今天在防守上都貼得很緊，換防溝通也都很清楚，唯獨在籃板上還是有些進步空間。」

陳盈駿也特別稱讚本土長人曾祥鈞、陳冠全，「在高柏鎧（Brandon Gilbeck）陷入犯規麻煩時，他們都有效頂上來，保護好我們的禁區，也是能獲勝的一大主因。」

中華男籃總教練圖齊（Gianluca Tucci）則說：「這應該是我們這階段打得最好的一場比賽，尤其是防守上做得非常出色，成功降低韓國的得分，能在主場拿下勝利，對大家的意義都非常重大。」

