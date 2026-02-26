世界盃男籃／得知先發抗韓超興奮 雷蒙恩扮奇兵打出國家隊代表作

2027世界盃男籃亞太區資格賽，中華隊今天在主場新莊體育館出戰南韓，最終在團隊4得分上雙下，以12分差距擊敗擊敗南韓，也是繼2017年東亞錦標賽後再度擊敗南韓，其中今天先發上陣拿下13分、6籃板的雷蒙恩更是扮演贏球奇兵。

中華隊今天在主場迎戰南韓吸引5738名球迷進場觀賽，並排出CBA三俠劉錚、陳盈駿、林庭謙，搭配雷蒙恩與高柏鎧的先發陣容應戰，最終除了扛下防守重任的劉錚僅攻下3分外，另外4人得分都來到雙位數，尤其賽前未被預估將先發上陣的雷蒙恩更是有13分、6籃板演出，成為中華隊本場比賽奇兵。

對於今天臨危受命先發上陣並幫助中華隊擊敗強敵，奪下分組賽首勝，雷蒙恩賽後說：「能夠代表台灣出賽對我來說是個榮耀，所以我真的很興奮，也想要幫助球隊贏球。」