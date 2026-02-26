NBA／熱火前三巨頭波許遭遇驚魂 自曝家中昏倒醒來倒在血泊中

快訊

名人堂球星波許在社群分享自身恐怖經歷。 法新社
熱火三巨頭之一，名人堂球星波許（Chris Bosh）近期在個人社群平台分享自己遭遇的恐怖經歷，波許表示自己在家中突然昏倒，醒來後發現自己躺在一攤血泊之中，所幸最終未危及生命安全，此次突發事件也讓他對人生有了全新體悟。

波許在影片中自述，當時他正準備要與妻子外出約會，忽然無預警失去意識，他說：「上一秒我還在打理自己，下一秒就倒在地板上了。」目前波許仍在休養恢復中，他坦言外表可能因傷出現變化，不過他未說明確切病因。

經過這次突發事件，波許對於生命出現全新想法，他說：「對仍然活著覺得感激，對人生出現一種更簡單的看法，想做的事要立刻去做，因為你不知道明天或意外何者會先到來。」波許最後在影片中表示，能每天陪伴家人本身就是奇蹟，未來他會更專注於家庭和有意義的事務上。

波許生涯場均成績為19.2分、8.5籃板，共11度入選明星賽，他在2010年轉戰熱火，與詹姆斯（LeBron James）與韋德（Dwyane Wade）組成「熱火三巨頭」，曾奪下兩座NBA總冠軍，不過他因血栓問題必須在巔峰期提前退休，最終於2021年入選名人堂。

