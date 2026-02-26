快訊

NBA／涉賭遭聯盟終身禁賽 波特將轉戰新興聯盟為西雅圖球隊效力

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

NBA／涉賭遭聯盟終身禁賽 波特將轉戰新興聯盟為西雅圖球隊效力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
小波特。 美聯社
小波特。 美聯社

因為涉賭遭到聯盟終身禁賽的小波特（Jontay Porter），在今天傳出加入將於下月開打的美國新興聯盟USBL西雅圖超級鷹隊，希望在新的聯盟中重新出發。

曾效力過灰熊、暴龍等球隊的小波特，在2024年3月因為涉賭遭到NBA聯盟調查，並在隔月遭到聯盟宣布終身禁賽，儘管他仍在等待判決結果出爐，但今天也傳出小波特將於下月開打的美國新籃球聯盟USBL中，代表西雅圖超級鷹隊出賽。

根據報導，小波特在2024年7月向布魯克林聯邦法院認罪犯下一項串謀電信詐騙案，最高可能被判處20年監禁，不過外界也估計他的刑期將落在3至4年間，另外他也遭到指控於2023-的賽季效力暴龍期間，有兩場比賽透過操縱比賽表現並與賭徒勾結贏得賭注，這也導致波特在2024年一度申請前往希臘球隊效力遭到法院駁回。

此外，波特還在2024年親自下注了13場他未參與的NBA賽事，並獲利2萬2000美元，因而違反聯盟規定，而在整起案件擴大調查中，包括前熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）也遭到起訴。

