NBA／唯一同隊過安戴托昆波與溫班亞瑪 暴龍長人給出不同評價

聯合新聞網／ 綜合報導
暴龍中鋒瑪穆克雷斯維里。 路透社
暴龍長人瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）是聯盟目前唯一同時與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）皆當過隊友的人，他也分別對兩名歐洲長人給出評價，認為兩人各有特色。

瑪穆克雷斯維里本季效力暴龍場均出賽22分鐘，每場可攻下11.2分、4.9籃板，他在2021年加入公鹿，並在2023年季中轉戰馬刺，生涯曾先後與安戴托昆波與溫班亞瑪擔任隊友。

瑪穆克雷斯維里認為安戴托昆波具備頂級對抗性，他說：「他（安戴托昆波）總是在禁區內用強勢碾壓的打法得分。」安戴托昆波本季因傷僅出賽30場，不過宰制力依舊，場均貢獻28.0分、10.0籃板與5.6助攻。

溫班亞瑪本季在馬刺兌現天賦，帶領球隊打出西區第二戰績，場均攻下24.2分、11.3籃板、2.9助攻與2.9阻攻，瑪穆克雷斯維里則認為斑馬的身手更加全面，他說：「他（溫班亞瑪）投籃能力極強，雙手都能運用自如，還有中距離投射能力。」

暴龍 安戴托昆波 溫班亞瑪

