NBA／杜倫29分、15籃板打爆禁區沒大人的雷霆 活塞再度登頂！

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
杜倫29分、15籃板打爆雷霆禁區。 路透
聯盟戰績前2名的活塞隊與雷霆隊，今天進行龍頭寶座之爭，雷霆在雙星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）皆缺陣的情況下，儘管威廉斯（Jalen Williams）砍下個人本季新高的30分，但活塞仍是靠著康寧漢（Cade Cunningham）、杜倫（Jalen Duren）攜手攻下58分，以及禁區得分70：32的巨大差距，最終以124：116勝出，再度回到戰績龍頭寶座。

活塞在前一場比賽不敵馬刺隊後，一度將戰績龍頭位置交還給雷霆，不過雙方今天隨即正面交鋒，讓活塞獲得重返龍頭的機會，但今天作客的雷霆來勢洶洶，在亞歷山大持續因傷缺陣，霍姆葛倫也因為背部不適臨時缺陣的情況下，雷霆首節仍在多點開花的攻勢下取得雙位數領先。

不過身為地主的活塞很快就在第二節作出反擊，在雙核心杜倫與康寧漢輪番開砲下，活塞在次節就打出36：18的反擊，成功逆轉戰局，且第三節他們再度有單節36分的表現，一口氣將領先差距擴大到雙位數。

儘管末節雷霆在威廉斯、維金斯（Aaron Wiggins）與日前交易來的年輕後衛麥肯（Jared McCain）領軍下，在比賽最後1分12一度追到4分差距，但關鍵時刻康寧漢與杜倫再度挺身而出主宰戰局，拿下活塞最後的6分得分，幫助活塞以8分差距擊敗雷霆，重返戰績龍頭寶座，至於雷霆輸球後，與今天贏球後拉出10連勝的馬刺也僅剩下2場勝差。

活塞今天團隊雖然僅4人得分上雙，但杜倫29分、15籃板與康寧漢29分、13助攻展現驚人破壞力；至於雷霆則以威廉斯拿下個人賽季新高的30分表現最佳，維金斯、華勒斯（Cason Wallace）與麥肯也都有20分以上的演出，不過雙方禁區得分相差38分，也成為本場比賽勝負關鍵。

