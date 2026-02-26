快訊

NBA／溫班亞瑪失準僅拿12分 馬刺末節驚險逆轉暴龍收10連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪(右)率領馬刺對暴龍逆轉勝勇奪10連勝。 美聯社
溫班亞瑪(右)率領馬刺對暴龍逆轉勝勇奪10連勝。 美聯社

近期拉出一波9連勝的馬刺隊，今天作客暴龍隊主場卻險些中斷連勝，在第三節尾聲一度落後到15分的情況下，馬刺在第四節初打出一波15：2的攻勢逆轉戰局，反觀暴龍最後一擊英格倫（Brandon Ingram）底線出手卻投了一記「切板」球，最終馬刺就以110：107將連勝場次拉長至雙位數。

馬刺近期狀況火熱，在過去9連勝期間已陸續擊敗聯盟排名前2名的雷霆隊與活塞隊，戰績逐漸逼近東西區雙龍頭，不過今天作客暴龍主場，馬刺卻因為進攻熄火陷入苦戰。

在主場出賽的暴龍今天展現多點開花的攻勢，不僅先發球員手感火燙，包括英格倫、奎克利（Immanuel Quickley）都拿下20分，少主巴恩斯（Scottie Barnes）也有15分、4籃板、3抄截進帳，加上從板凳出發的希德（Jamal Shead）在第三節挺身而出，個人單節拿下10分，帶領暴龍一口氣將領先優勢擴大到15分。

不過第四節初馬刺團隊進攻甦醒，開節拉出一波15：2的攻勢逆轉戰局，雙方也重新回到拉鋸戰，比賽最後3分42秒馬刺在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）投進個人本場比賽唯一一記三分球後，雖然一度取得6分領先，但暴龍靠著伯爾特（Jakob Poeltl）與奎克利聯手開砲，又在倒數21秒追到僅剩2分差。

比賽最後階段兩隊也展開罰球大戰，儘管馬刺福克斯（De'Aaron Fox）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）合計4罰僅2中，但暴龍奎克利也僅有2罰1中，加上執行最後一擊的英格倫在三分底線出手投出一記「切板」球，最終馬刺也以3分差距驚險帶走勝利，收下10連勝。

馬刺今天雖然有6人得分上雙，但年輕雙星溫班亞瑪與卡瑟爾（Stephon Castle）手感都不佳，分別僅有12分與13分進帳，加上團隊罰球23罰僅13中，成為他們陷入苦戰的主因，主控福克斯則是拿下團隊最高的20分。

