NBA／灌籃大賽太難看！太陽老闆開百萬美元獎金想讓球星參賽

本屆灌籃大賽被譽為近年最糟糕的一屆，身為2027全明星賽主辦的太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）希望提升賽事精彩度，便提出將為明年灌籃大賽與三分球大賽冠軍頒發獎金，金額高達100萬美元。

本屆灌籃大賽由熱火前鋒強森（Keshad Johnson） 奪冠，不過參賽名單星度低、比賽精彩度欠佳皆為人詬病，為改善此情形，伊許比亞不僅提出要為明年的冠軍得主頒發高額獎金，還要另外捐贈100萬美元給兩項賽事的指定慈善機構。

太陽老闆伊許比亞（右）。 法新社

不過伊許比亞的構想可能窒礙難行，聯盟人員告訴《ESPN》，這樣的獎金安排不符合現行的獎勵金制度，儘管目前伊許比亞還未向聯盟進行提案協商，不過他有強烈動機想吸引明星球員參加這些賽事。

上一次由現役全明星球員奪下灌籃大賽冠軍，是2011年的快艇葛里芬（Blake Griffin），而今年獲得三分球大賽冠軍的里拉德（Damian Lillard）曾九度入選明星賽，他在近四年共贏下三座三分球大賽冠軍。