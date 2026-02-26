NBA／轉戰騎士後僅吞一敗 哈登手指骨折不動刀觀察中

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士球星哈登出現拇指骨折傷勢。 路透社
根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania），騎士球星哈登（James Harden）在昨（25）日交手尼克的比賽中造成右手拇指未移位性骨折，儘管目前不需動刀，但哈登已確定將缺席今（26）日騎士對戰公鹿的比賽。

查拉尼亞指出，哈登已接受X光檢查，手部專科醫師評估不需要進行手術，哈登計畫持續帶傷上陣，騎士球團則表示，將在哈登接受治療後持續評估狀況，而他將缺席今天交手公鹿的比賽，這是也是哈登自快艇轉戰騎士後，首次因傷缺陣。

哈登在加入騎士的七場比賽中，幫助球隊取得六勝一敗戰績，他近七戰場均可攻下18.9分、8.0助攻與4.6籃板，騎士目前戰績37勝22敗，與尼克並列東區第三，不過在今天與公鹿的比賽中，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）和長人莫布里（Evan Mobley）同樣也不會出賽。

