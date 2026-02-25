聽新聞
NBA／柯爾盛讚梅爾頓高水準 勇士記者估身價：年薪2千萬美元
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）受傷後，梅爾頓（De'Anthony Melton）扛起進攻發動機角色，雖今天勇士以109：113輸給鵜鶘，但梅爾頓末節狂砍13分的表現，受到總教練柯爾（Steve Kerr）盛讚。
勇士末節24次出手梅爾頓就佔了8次，差點帶領球隊逆轉勝。梅爾頓全場21投8中，得到28分4籃板3助攻，上場28分鐘也創賽季新高。
柯爾受訪時表示，「看他缺席這麼久之後，還能打出這種水準，真的很開心。他人真的很好，是很棒的隊友，也是名出色的球員。我真的替他感到高興，能夠保持健康、打出高水準表現。」
梅爾頓2024年12月動前十字韌帶手術，去年10月與勇士簽下2年650萬美元合約。首年310萬美元、第2年球員選項。勇士記者波爾（Monte Poole）直言，梅爾頓的身價將會暴漲，目前已朝1500萬到2000萬美元年薪區間邁進，勇士出現留人的壓力。
