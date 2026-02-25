快訊

生前心願曝光！吳中純淋巴癌住院不到1個月離世 獨生女悲痛：好不想放棄

「財產申報資金有異常」檢察官涉不當放貸 再遭爆疑有不當男女關係

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／差一分！唐西奇談最後一擊未出手原因 認離籃框「距離太遠」

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人當家球星唐西奇。 美聯社
湖人當家球星唐西奇。 美聯社

湖人今天以109：110一分不敵魔術唐西奇（Luka Doncic）決勝時刻未把握空檔機會出手，選擇傳炸彈給詹姆斯（LeBron James），最終未能逆轉，唐西奇賽後解釋，表示自己未選擇出手是因為距離太遠，詹姆斯則認為，唐西奇當時看起來有些失去平衡。

第四節剩7秒鐘時，魔術卡特（Wendell Carter Jr.）在籃下放進關鍵兩分取得領先，湖人保有最後一擊逆轉機會，唐西奇跑出一次外線空檔，不過他未選擇出手，而是選擇運一步後將球傳給詹姆斯，隨後詹姆斯在嚴防下出手，最終沒能命中，湖人便以一分差飲恨輸球。

唐西奇賽後談起最後一擊的選擇，他說：「我知道自己是空檔，但我覺得距離籃框有點太遠，我運一步想更靠近一點，我看到詹姆斯可能是空檔，以為他有更好的出手機會，但我應該收球直接進攻，所以這是我的責任。」

詹姆斯也補充自己的看法，他說：「唐西奇有個不錯的機會，但他看起來有點失去平衡，節奏不太對。」湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）則說：「最後一擊就是為唐西奇設計戰術讓他出手，我覺得那是個不錯的機會。」

雖然唐西奇繳出22分、15助攻與9籃板的「準大三元」表現，但他手感不佳，全場24投僅8中。湖人輸球後戰績34勝23敗，排名下跌至西區第六，下場比賽將在台灣時間周五早上10時迎戰太陽。

湖人 唐西奇 詹姆斯 魔術

相關新聞

NBA／差一分！唐西奇談最後一擊未出手原因 認離籃框「距離太遠」

湖人今天以109：110一分不敵魔術，唐西奇（Luka Doncic）決勝時刻未把握空檔機會出手，選擇傳炸彈給詹姆斯（LeBron James），最終未能逆轉，唐西奇賽後解釋，表示自己未選擇出手是因為

NBA／唐西奇傳炸彈給詹姆斯絕殺失敗 湖人1分差不敵魔術

湖人隊今天在主場迎戰魔術隊，當家球星唐西奇（Luka Doncic）手感欠佳，關鍵時刻有機會卻不出手，傳炸彈給詹姆斯（LeBron James），終場以109：110含恨落敗。湖人吞下2連敗，排名被灰

NBA／柯爾盛讚梅爾頓高水準 勇士記者估身價：年薪2千萬美元

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）受傷後，梅爾頓（De'Anthony Melton）扛起進攻發動機角色，雖今天勇士以109：113輸給鵜鶘，但梅爾頓末節狂砍13分的表現，受到總教練柯爾

NBA／轉隊首秀狂飆27分吐怨氣 庫明加大讚老鷹球員氣氛好

在今年交易大限被勇士隊送往老鷹隊後，庫明加（Jonathan Kuminga）今天迎來加盟老鷹首秀，並且以替補身分猛轟2...

NBA／鵜鶘墨瑞睽違一年浴火重生 開心復出能健康打球

鵜鶘明星後衛墨瑞（Dejounte Murray）經歷阿基里斯腱傷勢後，睽違13個月重回賽場，今天在鵜鶘交手勇士的比賽中正式復出，他也在賽後發表復出感言，表示對自己能夠重返球場充滿感激。 墨瑞今

NBA／尼克唐斯只出手5次不敵騎士 紐媒：醜陋的比賽

東區第3的尼克隊和第4的騎士隊今天正面對決，尼克第三節低迷只拿11分，終場以94：109輸球。紐約媒體SNY以「一場醜陋的比賽」形容這場失利。 尼克本季第6度單場得分未破100分，外線手感冰冷，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。