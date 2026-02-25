NBA／差一分！唐西奇談最後一擊未出手原因 認離籃框「距離太遠」

湖人今天以109：110一分不敵魔術，唐西奇（Luka Doncic）決勝時刻未把握空檔機會出手，選擇傳炸彈給詹姆斯（LeBron James），最終未能逆轉，唐西奇賽後解釋，表示自己未選擇出手是因為距離太遠，詹姆斯則認為，唐西奇當時看起來有些失去平衡。

第四節剩7秒鐘時，魔術卡特（Wendell Carter Jr.）在籃下放進關鍵兩分取得領先，湖人保有最後一擊逆轉機會，唐西奇跑出一次外線空檔，不過他未選擇出手，而是選擇運一步後將球傳給詹姆斯，隨後詹姆斯在嚴防下出手，最終沒能命中，湖人便以一分差飲恨輸球。

LeBron James at the buzzer… no good.



Magic win.pic.twitter.com/8d2ioJjP4D — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 2026年2月25日

唐西奇賽後談起最後一擊的選擇，他說：「我知道自己是空檔，但我覺得距離籃框有點太遠，我運一步想更靠近一點，我看到詹姆斯可能是空檔，以為他有更好的出手機會，但我應該收球直接進攻，所以這是我的責任。」

詹姆斯也補充自己的看法，他說：「唐西奇有個不錯的機會，但他看起來有點失去平衡，節奏不太對。」湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）則說：「最後一擊就是為唐西奇設計戰術讓他出手，我覺得那是個不錯的機會。」

雖然唐西奇繳出22分、15助攻與9籃板的「準大三元」表現，但他手感不佳，全場24投僅8中。湖人輸球後戰績34勝23敗，排名下跌至西區第六，下場比賽將在台灣時間周五早上10時迎戰太陽。