NBA／鵜鶘墨瑞睽違一年浴火重生 開心復出能健康打球

鵜鶘明星後衛墨瑞（Dejounte Murray）經歷阿基里斯腱傷勢後，睽違13個月重回賽場，今天在鵜鶘交手勇士的比賽中正式復出，他也在賽後發表復出感言，表示對自己能夠重返球場充滿感激。

墨瑞今天上場25分鐘，攻下13分、3助攻、2籃板與1抄截，他在開賽第一個進攻回合，便用一記反手上籃助鵜鶘先馳得點，關鍵時刻他也以上籃助隊保持領先，談起今天表現，墨瑞說：「感覺很好，但更重要的是拿下勝利，穿上球衣就是為這支球隊而戰。」

First game since January 2025.

First possession since January 2025.

First bucket since January 2025.



WHAT A START to Dejounte Murray's return 👏 pic.twitter.com/YPki1pvjLJ — NBA (@NBA) 2026年2月25日

墨瑞在2025年1月31日對戰塞爾蒂克時，發生阿基里斯腱撕裂傷，隨後進入長達13個月的復健期，墨瑞說：「內心有許多情緒，我的家人今天也在現場，我真的非常感謝這一切，我的體能狀況很好，這歸功於我的努力與投入。」

考量阿基里斯腱撕裂對運動員的嚴重性，墨瑞曾被懷疑能否找回全明星身手，不過此刻他對於自己能健康回歸感到開心，他說：「感覺很棒，我經歷了很多事，但我沒有找藉口，現在抬頭挺胸，準備看看未來還會發生什麼事。」