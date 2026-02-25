NBA／尼克唐斯只出手5次不敵騎士 紐媒：醜陋的比賽

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
唐斯（左）。 路透
東區第3的尼克隊和第4的騎士隊今天正面對決，尼克第三節低迷只拿11分，終場以94：109輸球。紐約媒體SNY以「一場醜陋的比賽」形容這場失利。

尼克本季第6度單場得分未破100分，外線手感冰冷，拖慢節奏、影響流暢度。第三節尼克只拿到11分，創本季新低。20投3中是隊史2018年以來最差單節投籃表現，也是2022年以來第三節得分最低的一次。

尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）19投僅6中，進帳20分。唐斯（Karl-Anthony Towns）全場僅出手5次，雖然全部命中，但只得到14分7籃板，發生5次失誤。

尼克總教練布朗（Mike Brown）賽後受訪時直言，「不管防守還進攻，都沒做好該做的事。上半場的失誤真的嚴重影響我們想執行的內容，比賽中有些不錯的出手機會，但就是投不進。」

布朗認為進攻問題比防守還大，「要打出速度。我們的節奏真的很不好，必須更快把球送到底角，半場進攻要打得更有速度。不管是節奏、切入，還是傳導後的外線出手，這些問題在第三節同時爆發。」

尼克 Karl-Anthony Towns 騎士

