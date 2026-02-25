NBA／唐西奇傳炸彈給詹姆斯絕殺失敗 湖人1分差不敵魔術

湖人隊今天在主場迎戰魔術隊，當家球星唐西奇（Luka Doncic）手感欠佳，關鍵時刻有機會卻不出手，傳炸彈給詹姆斯（LeBron James），終場以109：110含恨落敗。湖人吞下2連敗，排名被灰狼隊超越，降至西區第6。

首節魔術外線8投0中，湖人靠著雙星唐西奇和詹姆斯合砍21分，取得8分領先。第二節湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）獨得13分，但其他球員貧攻，半場打完被魔術追到3分差。

第三節魔術球星班凱羅（Paolo Banchero）狂攻17分，幫助魔術持續緊咬分差。雙方一路拉鋸到第四節讀秒階段，唐西奇發球讓詹姆斯輕鬆扣籃得分，取得1分領先。

接下來班凱羅中距離跳投沒中，但中鋒卡特（Wendell Carter Jr）撿到進攻籃板塞進2分，要回1分領先。湖人最後一擊唐西奇有空檔卻猶豫，只能傳給詹姆斯拆炸彈，詹皇未能扮演救世祖，高難度翻身三分跳投落空，終場就以1分之差飲恨。

What was Luka thinking here? pic.twitter.com/9nch1splE4 — Lakers Daily (@LakersDailyCom) February 25, 2026

班凱羅全場22投12中，罰球11中10，拿下36分10籃板6助攻。卡特得到20分12籃板，貝恩（Desmond Bane）砍進22分。

唐西奇全場24投僅8中，罰球9中4，繳出22分15助攻9籃板的準大三元。詹姆斯13中8，進帳21分，艾頓有21分13籃板。