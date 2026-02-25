NBA／獨行俠願放三屆全明星米道頓自由 東區龍頭活塞是潛在下家
2021年公鹿奪冠班底、前明星前鋒米道頓（Khris Middleton），在季中從巫師被交易至獨行俠，不過根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導，若米道頓想透過買斷加入一支具爭冠實力的球隊，獨行俠願成人之美，史坦另外提到，東區龍頭活塞便是可能網羅米道頓的隊伍之一。
獨行俠在與巫師以戴維斯（Anthony Davis）為核心的交易案中得到米道頓，他在效力獨行俠的五場比賽中，場均貢獻14.0分、4.8籃板、2.6助攻，他的攻擊能力與奪冠經驗，都是吸引季後賽球隊網羅的關鍵。
史坦說：「獨行俠已把決定權交到米道頓手上，如果他想要尋求買斷轉隊，球團會很樂意配合他。」史坦另外提到活塞便是米道頓的潛在下家之一，他說：「包含活塞在內，幾支季後賽球隊正在思考有沒有機會說服米道頓要求買斷。」
根據規定，球員如果在美國時間3月1日前遭釋出或完成買斷，後續新球隊仍可將其帶進季後賽名單，因此米道頓若想加入爭冠球隊，就需要在本週結束前離開獨行俠。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。