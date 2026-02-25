NBA／轉隊首秀狂飆27分吐怨氣 庫明加大讚老鷹球員氣氛好

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
在今年交易大限被勇士隊送往老鷹隊後，庫明加（Jonathan Kuminga）今天迎來加盟老鷹首秀，並且以替補身分猛轟27分，創下隊史替補球員首秀得分紀錄；賽後庫明加表示，對這場比賽感到興奮與期待，老鷹團隊氣氛相當好，快樂氛圍對比賽產生巨大意義。

老鷹與勇士達成交易案，迎接庫明加與希爾德（Buddy Hield）加入，庫明加更在今天與巫師隊之戰扮演球隊板凳暴徒，在老鷹新一哥強森（Jalen Johnson）首節就傷退的情況下，替補上陣24分鐘就拿下27分，包括三分球4投3中，另外有7籃板、4助攻，成為全隊表現最活躍的球員。

轉隊首秀就幫助球隊取勝，庫明加賽後難掩興奮之情，他說：「我就是保持耐心，相信訓練成果、隊友、教練和比賽計畫，這就是最核心的部分；有點不知道該說什麼，但我就是很興奮，大家上場拚搏最終拿下勝利，盡可能多贏球才是最重要的事，不在乎誰打得更出色，只是為了彼此贏下勝利。」

今天比賽過程總是掛著微笑，庫明加誇讚老鷹團隊氣氛很好，「大家平時都會互相開玩笑，我覺得為比賽帶來快樂的氣氛很重要，這對我們意義重大。」

老鷹主帥史奈德（Quin Snyder）高度讚賞庫明加首秀表現，「他相當專注，且一直渴望上場比賽，那些我們作為一支球隊一直在討論的事，對他來說顯然是一個重點。」

