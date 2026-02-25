聽新聞
NBA／勇士內鬨、格林當和事佬 鵜鶘墨瑞暌違1年多重返球場奪勝
鵜鶘隊後衛墨瑞（Dejounte Murray）因右腳阿基里斯腱斷裂，休養13個月。今天傷癒復出對勇士隊，上場24分鐘拿下13分，包含關鍵時刻重要的切入上籃，帶隊以111：104險勝。
鵜鶘首節就打出31：19攻勢，第二節雙方打鐵大戰，加起來只得35分，鵜鶘半場打完領先7分。
第三節兩隊手感都復甦，勇士追到5分差。本節後半段波傑姆斯基（Brandin Podziemski）疑似與荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）發生爭執，由老大哥格林（Draymond Green）勸架。
Quinten Post was mad that Brandin Podziemski didn’t pass him the ball in the post— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) February 25, 2026
Draymond Green had to separate them during a timeout
pic.twitter.com/aZRk51AqXm
末節勇士持續緊咬，關鍵時刻鵜鶘只領先3分的情況下，墨瑞上籃取分，鵜鶘隨後靠著穩健的罰球收下勝利。
鵜鶘「胖虎」威廉森（Zion Williamson）攻下全隊最高的26分，墨瑞傷癒復出只打25分鐘，得到13分3助攻。墨瑞賽後受訪時直呼，「不可能遇到比這還要好的團隊，復健過程中一直幫助我，我現在感覺很棒。」
勇士方面，梅爾頓（De'Anthony Melton）砍進全隊最高的28分。波傑姆斯基拿到16分15籃板，連兩戰摘下15籃板。
