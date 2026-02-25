快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士內鬨、格林當和事佬 鵜鶘墨瑞暌違1年多重返球場奪勝

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘隊後衛墨瑞上籃。 美聯社
鵜鶘隊後衛墨瑞上籃。 美聯社

本場賽事

-

:

-

載入中...

鵜鶘隊後衛墨瑞（Dejounte Murray）因右腳阿基里斯腱斷裂，休養13個月。今天傷癒復出對勇士隊，上場24分鐘拿下13分，包含關鍵時刻重要的切入上籃，帶隊以111：104險勝。

鵜鶘首節就打出31：19攻勢，第二節雙方打鐵大戰，加起來只得35分，鵜鶘半場打完領先7分。

第三節兩隊手感都復甦，勇士追到5分差。本節後半段波傑姆斯基（Brandin Podziemski）疑似與荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）發生爭執，由老大哥格林（Draymond Green）勸架。

末節勇士持續緊咬，關鍵時刻鵜鶘只領先3分的情況下，墨瑞上籃取分，鵜鶘隨後靠著穩健的罰球收下勝利。

鵜鶘「胖虎」威廉森（Zion Williamson）攻下全隊最高的26分，墨瑞傷癒復出只打25分鐘，得到13分3助攻。墨瑞賽後受訪時直呼，「不可能遇到比這還要好的團隊，復健過程中一直幫助我，我現在感覺很棒。」

勇士方面，梅爾頓（De'Anthony Melton）砍進全隊最高的28分。波傑姆斯基拿到16分15籃板，連兩戰摘下15籃板。

勇士 鵜鶘 Dejounte Murray

相關新聞

NBA／勇士內鬨、格林當和事佬 鵜鶘墨瑞暌違1年多重返球場奪勝

鵜鶘隊後衛墨瑞（Dejounte Murray）因右腳阿基里斯腱斷裂，休養13個月。今天傷癒復出對勇士隊，上場24分鐘拿下13分，包含關鍵時刻重要的切入上籃，帶隊以111：104險勝。 鵜鶘首節

NBA／勇士不要的！老鷹庫明加24分鐘狂轟27分帶隊大勝巫師

老鷹隊今天在主場迎戰巫師隊，前勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）迎來轉戰老鷹後首秀，出賽24分鐘就砍下本季新高的27分，帶隊以119：98大勝。 庫明加首節替補上陣就展現強大存

NBA／拓荒者拚季後賽傳壞消息 主力後衛夏普將缺陣四到六週

拓荒者今天宣布，主力後衛夏普（Shaedon Sharpe）出現左腓骨壓力性反應，將缺陣四到六週，後續將重新評估傷勢，這對渴望力拚季後賽席次的拓荒者來說，無疑是重大打擊。 夏普先前已因左小腿拉傷

NBA／爵士威廉斯十字韌帶撕裂 全隊賽季報銷第4人！

根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania），爵士後衛威廉斯（Vince Williams Jr.）因在昨天的比賽與伊森（Tari Eason）發生衝撞，造成他左膝前十字韌帶（ACL

NBA／公牛西蒙斯手腕舊傷無歸期 懷特交易後首返芝加哥直言感謝

公牛隊日前交易大限換回年輕後衛西蒙斯（Anfernee Simons），他對活塞隊之戰卻出現手腕扭傷，公牛主帥唐納文（B...

NBA／質疑聯盟開罰10萬美元程序太荒謬 溜馬千勝主帥震怒

NBA聯盟日前以違反讓球員參賽政策為由，對溜馬隊開出10萬美元的罰款，溜馬千勝主帥卡萊爾（Rick Carlisle）近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。