NBA／拓荒者拚季後賽傳壞消息 主力後衛夏普將缺陣四到六週

聯合新聞網／ 綜合報導
拓荒者主力後衛夏普將缺陣四到六週。 美聯社
拓荒者今天宣布，主力後衛夏普（Shaedon Sharpe）出現左腓骨壓力性反應，將缺陣四到六週，後續將重新評估傷勢，這對渴望力拚季後賽席次的拓荒者來說，無疑是重大打擊。

夏普先前已因左小腿拉傷連續缺席六場比賽，上一次出賽是2月7日對戰灰熊，後續經檢查後發現為腓骨傷勢，球團表示，將在四到六週內讓夏普的傷勢恢復，再重新評估復出時間。

夏普目前22歲，本季場均貢獻21.4分、4.4籃板、2.6助攻，他在2022年選秀獲拓荒者第七指名，季前才與球團簽下四年9千萬美元的延長合約，本季擔綱隊上二號得分手，除夏普外，拓荒者頭號球星阿夫迪賈（Deni Avdija）也正飽受下背部傷勢所苦，拓荒者目前戰績28勝30敗，排名西區第九。

