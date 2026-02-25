NBA／勇士不要的！老鷹庫明加24分鐘狂轟27分帶隊大勝巫師
老鷹隊今天在主場迎戰巫師隊，前勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）迎來轉戰老鷹後首秀，出賽24分鐘就砍下本季新高的27分，帶隊以119：98大勝。
庫明加首節替補上陣就展現強大存在感，上場6分鐘進帳7分4助攻，幫助老鷹取得15分領先。
第二節庫明加沒有得分，但第三節徹底解放，單節上場6分多鐘就狂轟18分，末節再進帳2分，將比賽提前帶入垃圾時間。
老鷹團隊命中率僅39.3%，但庫明加上場24分鐘，12投9中、罰球7中6，拿下27分7籃板4助攻，還有2抄截。
Welcome to the @ATLHawks, Jonathan Kuminga! pic.twitter.com/AyJ3L9pO3i— NBA (@NBA) February 25, 2026
