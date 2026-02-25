快訊

NBA／公牛西蒙斯手腕舊傷無歸期 懷特交易後首返芝加哥直言感謝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
懷特被交易後首度重返公牛主場。 美聯社
懷特被交易後首度重返公牛主場。 美聯社

公牛隊日前交易大限換回年輕後衛西蒙斯（Anfernee Simons），他對活塞隊之戰卻出現手腕扭傷，公牛主帥唐納文（Billy Donovan）今天與黃蜂隊之戰賽前表示，西蒙斯扭傷之處是之前就曾受傷的左手腕，目前還無法確認歸隊時程。

公牛在今年交易大限前持續將陣容年輕化，送走主力中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）與塞爾蒂克隊換回西蒙斯，期待他能與吉迪（Josh Giddey）、布澤利斯（Matas Buzelis）產生良好的化學效應，建構公牛未來藍圖。

不過代表公牛打了5場比賽全數輸球後，西蒙斯還在與活塞之戰僅出賽13分鐘就傷退，今天唐納文親自說明傷勢狀況，「他之前骨折還沒有完全癒合，專家們認為一旦疼痛感消退，就可以重返賽場。他前一次出現這樣的狀況是在波士頓訓練營，大概持續1周到10天。」

唐納文也強調，這是西蒙斯過去在塞爾蒂克時期的舊傷，但他不會立刻接受手術，也沒有將此列為選項，目前沒有具體的復出時間。

今天與黃蜂之戰，也是今年交易大限前被送走的懷特（Coby White）首度重返公牛主場，公牛球團也在比賽中播放影片向他致敬；談到重新回到芝加哥卻已經穿上不同球衣，懷特仍感謝公牛球團當年給他機會，「因為這支球隊相信我，讓我有了實現夢想的機會，只希望能看到他們成功。」

