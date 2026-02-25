NBA／爵士威廉斯十字韌帶撕裂 全隊賽季報銷第4人！

根據《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania），爵士後衛威廉斯（Vince Williams Jr.）因在昨天的比賽與伊森（Tari Eason）發生衝撞，造成他左膝前十字韌帶（ACL）撕裂，賽季報銷。

昨天爵士交手火箭的比賽中，威廉斯與伊森在一次快攻中發生無球衝撞，威廉斯失去平衡摔倒在地，且落地時他的左膝呈現不正常彎曲，威廉斯隨即離開球場，如今確認將提前結束球季。

威廉斯目前25歲，今年是他的第四個賽季，場均攻下7.5分、4.2助攻、3.9籃板，他在季中與明星長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）一同從灰熊轉戰爵士，不料僅出賽6場便宣告報銷。伊森在賽後前往爵士休息室向威廉斯致歉，他說：「他（威廉斯）是個很好很努力的人，我很抱歉，我的本意只是想奮力打球，從未想傷害任何人。」

爵士在交易大限前用三個首輪選秀權向灰熊交易來傑克森，同時換來威廉斯（Vincent Williams Jr.）、庫查爾（John Konchar）和蘭德爾（Jock Landale），沒想到傑克森與威廉斯相繼報銷，加上兩位長人凱斯勒（Walker Kessler）與諾基奇（Jusuf Nurkic），爵士目前已有四名球員賽季報銷。