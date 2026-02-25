NBA／質疑聯盟開罰10萬美元程序太荒謬 溜馬千勝主帥震怒

NBA聯盟日前以違反讓球員參賽政策為由，對溜馬隊開出10萬美元的罰款，溜馬千勝主帥卡萊爾（Rick Carlisle）近日接受電台訪問時表示，聯盟在開罰前並沒有跟球隊醫生和球員進行溝通，實在太荒謬。

NBA日前分別針對爵士隊與溜馬開罰50萬與10萬美元，希望能遏止球隊希望透過擺爛爭奪更好選秀權的歪風，不過卡萊爾大吐苦水，認為聯盟開罰的決定太過獨斷。

「那位受訪的律師單方面決定，認為前一天晚上受傷、甚至無法運球的奈史密斯（Aaron Nesmith）可以上場比賽，這簡直太荒謬。」在聯盟開罰後，卡萊爾首度對此事作出詳細評論，「在面談過程中，當時我並不在場，但聽說一些細節，球隊問他們是否想和隊醫談談，因為我們的隊醫和訓練師都有紀錄，但對方卻說不需要，他們已經和自己的醫生談過，但那位醫生卻沒有幫史密斯做過檢查。」

卡萊爾強調，當球團詢問是否需要與球員談談時，對方也直接回絕，「這讓我很震驚，面談期間他們還問我們是否考慮過在球隊勝率低於5成的情況下讓他服藥上場比賽，這讓我非常意外。」

聯盟對此作出回應，卡萊爾的過程描述並不準確，醫療審查確實是由一位獨立醫生主導，但溜馬總經理和球隊負責運動醫學與表現的高級副總裁也接受面談，溜馬確實已經提供聯盟要求的所有訊息，並且無須對卡萊爾或是隊醫進行面談。