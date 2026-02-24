足球／加盟中甲定南贛聯 台灣隊長陳柏良盼引領年輕選手持續邁進

「台灣隊長」陳柏良將在2026新賽季轉戰中國大陸甲級足球聯賽（中甲）定南贛聯足球俱樂部，球隊希望借重他的豐富經驗，為這支年輕的隊伍帶來更多成長。

上賽季陳柏良仍效力於中國大陸足球超級聯賽（中超）青島西海岸足球俱樂部時，定南贛聯就已向他遞出橄欖枝，希望能倚重他征戰中超、中甲多年的資歷，為這支主要由90後甚至是00後球員為骨幹的隊伍，帶來更多寶貴的場上經驗。在陳柏良與青島西海岸合約期滿結束後，定南贛聯便展開積極網羅，新球季他確定身披17號戰袍加入。

目前已參與球隊在廣東冬訓的陳柏良表示，「非常感謝俱樂部的青睞，讓自己在球員生涯的最後一年還能有這個機會，與一群年輕又有活力的隊友們一齊馳騁在賽場上。」對於即將到來的新賽季，他期望自己能保持健康完成每一場比賽，在球場上發揮自己最大的價值、傳承自己的經驗，幫助這些小老弟們取得更好的名次，不留下任何遺憾。

前身為黑龍江冰城的定南贛聯足球俱樂部，上賽季於中甲聯賽以11勝11和8敗的戰績坐收第六，期待在陳柏良的加盟後能為球隊帶來更積極向上的化學效應。