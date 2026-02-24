快訊

NBA／克努佩爾狂飆三分改寫新人歷史 逼近紀錄直追聯盟第一射手

聯合新聞網／ 綜合外電報導
克努佩爾。 路透社
夏洛特黃蜂本季最大驚喜，來自一名菜鳥射手。克努佩爾（Kon Knueppel）才打了57場NBA比賽，卻已經把自己的名字刻進歷史話題之中。這位黃蜂後衛，正以驚人的火力與效率，朝著新人單季三分球紀錄邁進，而且不只是領先所有新秀，他甚至站上全聯盟之巔。

在日前對巫師一戰砍進5記三分球後，克努佩爾本季累計命中198顆三分球，距離國王前鋒穆雷（Keegan Murray）保持的新人單季206顆三分紀錄僅差8球。黃蜂還剩下24場例行賽，紀錄幾乎已觸手可及。

更令人震撼的是，他目前不只是新人三分王，而是全聯盟三分命中數第一，領先包括米契爾（Donovan Mitchell）、柯瑞（Stephen Curry）、墨菲（Trey Murphy）等頂級射手。作為一名菜鳥，卻壓過眾多球星，含金量十足。

「我只是專注在出手選擇，」克努佩爾日前受訪時表示。「隊友給我很好的空間與信任，我只需要把握住機會。」

他的成功並非單純靠出手量堆積，而是建立在高效率之上。克努佩爾目前正朝著極為罕見的「180俱樂部」邁進，也就是整體投籃命中率50%、三分命中率40%、罰球命中率90%。放眼NBA歷史僅有9名球員達成這項壯舉。

克努佩爾這項驚人成就放在目前唯一稍微拖後腿的，便是投籃命中率「僅」48.7%，不過本季例行賽還剩餘約24場，他仍有機會拉升至50%門檻。

黃蜂主帥在談到這位超級新星時也不吝讚美：「他的投籃準備速度與穩定度，遠超過一般新人。他不只是射手，他懂得如何影響比賽。」

對於正處於重建階段的黃蜂而言，克努佩爾的爆發無疑是未來藍圖的重要拼圖。當同校狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）屢屢襲捲目光的同時，克努佩爾依然用屬於自己的方式證明價值；如果他維持這樣的節奏，不僅將改寫新人紀錄，更可能以聯盟頂尖射手之姿，提前敲開全明星的大門。

