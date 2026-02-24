快訊

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／野原武人出任桃猿領隊 具改善球員住宿及訓練環境經驗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊今天宣布新任領隊，野原武人擔任新任總經理執行長兼領隊。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今天宣布新任領隊，野原武人擔任新任總經理執行長兼領隊。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天宣布新任領隊，野原武人將接替森井誠之擔任新任總經理執行長兼領隊，球團希望憑藉野原武人在領導日本足球甲級聯賽隊伍「神戶勝利船隊」（Vissel Kobe），以及任職樂天集團多年的豐富管理經驗和職業球團經營專業，領導猿隊邁向新的成長階段，而他在神戶勝利船隊曾為球員和員工打造更舒適的工作環境，投入大量資源改建與修繕球員訓練設施和宿舍。

經過森井誠之和樂天集團多個月的審慎評估，野原武人從集團內數個潛在人選中脫穎而出，將配合球季開始移居台灣，擔任常駐執行長。今後野原武人將延續森井誠之一系列的營運升級承諾與改善行動、持續提升球員及團隊營運環境。森井誠之今後亦將繼續以董事長身份支持球隊發展。

野原武人於2006年加入樂天集團，曾擔任多個樂天主要業務的主管，於不同領域發揮其領導能力。自2024年起，野原武人派駐至神戶勝利船隊，擔任事業本部長，推動包括招聘和制度改善等人事組織改革。他不僅致力於為球員和員工打造更舒適的工作環境，投入大量資源改建與修繕球員訓練設施和宿舍，還整合了球迷行銷部、商品部和公關部資源，成功實現擴大球迷和銷售額等目標，為2024年聯賽連霸和雙冠王的成績做出貢獻。2025年，他極大化了球團奪冠和俱樂部成立30週年的效益，在入場觀賽人數和周邊商品銷售額都創下了令人矚目的歷史新高成績。

野原武人表示，「作為樂天桃猿的執行長，我將最大限度地利用在樂天集團累積的專業知識和資源，致力於進一步強化球隊營運體質和推動新階段的持續成長。除了為提升球員表現而整備環境外，我也將積極開創新的作法來深化與球迷的連結，創造更多有趣的活動或主題等等，以吸引更多的球迷蒞臨球場。」

樂天桃猿董事長森井誠之對野原武人的就任表示：「野原武人是我們從樂天集團中特意挑選的，具備運動事業經營專業的人才。我跟野原因金鷲和勝利船兩球團有多方的合作經驗，清楚知道他不僅理解球員的需求，更理解球迷們對球隊和球團經營的高度期待。我相信在他的領導下，樂天桃猿能迎來下一個高峰。而我今後也會以董事長的身份盡我最大的努力，持續透過推動更多的台日交流等方式，支持樂天桃猿成長與發展。」

今後森井誠之與野原武人將續步完成交接，雙方將緊密合作，確保球隊營運的無縫銜接，並共同擘劃樂天桃猿的未來藍圖。另外，兩者將致力增加如日前樂天金鷲隊傳奇名將銀次和岡島豪郎訪台，以及樂天金鷲與樂天桃猿的久米島共同訓練等交流與合作，以期對台日間國際棒球環境及戰力強化做出貢獻。

樂天桃猿隊今天宣布新任領隊，野原武人（左）將接替森井誠之（右）擔任新任總經理執行長兼領隊。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今天宣布新任領隊，野原武人（左）將接替森井誠之（右）擔任新任總經理執行長兼領隊。圖／樂天桃猿隊提供

延伸閱讀

從選秀權下手打擊球隊擺爛 NBA「防坦計畫」不改比改更好

中職／官辦熱身賽3月9日開打亞太加入戰局 悍將挑戰另類4連霸

中職／新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

中職／百萬象迷票房保證 兄弟連3年大巨蛋「客場王」

相關新聞

NBA／對戰東西區龍頭已拿5勝 馬刺鎖死活塞康寧漢成關鍵

馬刺隊今天以114：103擊敗活塞隊，拉出一波9連勝，本季對戰聯盟前2名的雷霆隊與活塞合計拿下5勝，展現問鼎冠軍的實力，...

中職／野原武人出任桃猿領隊 具改善球員住宿及訓練環境經驗

樂天桃猿隊今天宣布新任領隊，野原武人將接替森井誠之擔任新任總經理執行長兼領隊，球團希望憑藉野原武人在領導日本足球甲級聯賽...

NBA／直言「湖人不可能總冠軍」 3冠名將：需要10個人

湖人隊三巨頭唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）和里夫斯（Austin Reaves）目前都健康，戰績34勝22敗位居西區第5。不過擁有3枚冠軍戒的湖人名將史考特（By

NBA／泰托姆5對5訓練復健邁里程碑 坦言復出仍遠不排除報銷

塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）透露，自己近期已經參與一次與隊友的5對5對抗訓練，這對於阿基里斯腱撕裂後的復健過程而言，是一項重要里程碑。不過他也強調，目前尚未設定明確復出時間，甚至

NBA／勇士波神因「POTS」再缺陣2場 庫明加有望迎轉隊首秀

勇士隊交易大限前用庫明加（Jonathan Kuminga）換波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），沒想到波爾辛吉斯只打1場又休兵，接下來對上鵜鶘和灰熊隊，他都確定因病缺陣。 波爾

NBA／跟腱重傷復健13個月重返賽場 墨瑞自信能找回競爭力

歷經超過13個月漫長復健等待，鵜鶘全能後衛墨瑞（Dejounte Murray）預計將在台灣時間星期三主場迎戰勇士一役正式回歸，這將是他自右腳阿基里斯腱斷裂後首次站上NBA賽場。 墨瑞上一次出賽

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。