NBA／布朗曾質疑布朗尼職業資格 詹姆斯笑談不影響兩人關係

詹姆斯（LeBron James）日前在和布朗（Jaylen Brown）對決後，盛讚這位綠衫軍的領頭人物應該要被列入年度MVP的討論之列，不過外界更關注的或許還是布朗當初對於詹姆斯之子布朗尼（Bronny James）的質疑聲音。

2024年拉斯維加斯夏季聯賽期間，布朗曾被鏡頭捕捉到對詹姆斯之子布朗尼（Bronny James）職業資格提出質疑。

不過後來布朗否認自己對布朗尼並沒有不尊重的意圖，也在社群上發文澄清「能和自己兒子一起站上NBA舞台本身就是種榮耀，布朗尼擁有成功所需的一切條件，我期待看到他的成長。」

在今天湖人和塞爾蒂克的比賽過後，詹姆斯不免也被問到此事，對此他笑談表示：「除了他在夏季聯賽說的那些關於布朗尼的屁話之外，我們之間的相處一直都很好。」

詹姆斯強調雙方關係無虞，更表達對於布朗所應得的成就十分尊敬。「一切都好。布朗尼還有很長的路要走，但那是另一回事。重點是，JB現在打得非常棒，他的表現真的很出色。」