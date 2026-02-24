快訊

開工日驚魂…北市文山區知名餐廳傳命案 一開冰櫃赫見女員工屍體

張榮發遺產官司戰未了！張國煒想換遺囑執行人 親現身法院

蘋果3月發表會倒數！iPhone 17e四大升級搶先看：前鏡頭、採用動態島

PLG／鐵漢柔情！林志傑26年生涯將畫下句點 談家人支持罕見落淚

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
黃金世代球星「野獸」林志傑(右二)今天舉行引退記者會，黃金世代成員包括陳世念(左)、曾文鼎(左二)、田壘(右)到場。記者余承翰／攝影
黃金世代球星「野獸」林志傑(右二)今天舉行引退記者會，黃金世代成員包括陳世念(左)、曾文鼎(左二)、田壘(右)到場。記者余承翰／攝影

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑將於4月11日、12日在台北小巨蛋舉行引退賽，球團今天為他舉辦引退記者會，黃金世代成員「少俠」田壘、「大房東」曾文鼎、陳世念到場力挺；過去在場上展現「鐵漢」形象的林志傑，談及家人一路支持時，甚至一度落下男兒淚，久久無法言語。

43歲的林志傑在本賽季宣布將於季後正式退休，富邦勇士球團也宣布將於4月11、12日在台北小巨蛋為他舉行引退賽，今天先舉行引退記者會，介紹引退賽相關流程與周邊訊息。

談到即將引退，結束26年的球員生涯，林志傑說：「賽季只剩11場比賽，比賽愈來愈少，後面心境會更明顯一點、更重一點。身體一直都保持得還不錯，不能說非常好，主要就是保持健康，打完今年每一場比賽，幫助球隊拿下每一場勝利，達到最後目標，是我最後最想做的一件事。」

被問到26年生涯最後一年的目標時，林志傑說：「失去了兩次的冠軍，希望今年可以有個完美結束，讓我自己有更深的回憶，讓自己和團隊可以共同努力，全力以赴的把今年的冠軍贏下來。」

此外，林志傑也對今天到場支持，以及多年來持續支持他的球迷表達感謝，「生涯20幾年，也有跟20幾年球迷，也有這幾年喜歡我的球迷，對他們都是非常感激，給我很大掌聲與鼓勵，這是在我這年紀在球場上很大動力，一直聽到他們對我的歡呼聲或是跟我講一些話，我都是非常感謝。」

他說：「打到這年紀很多靠的就是堅持和努力，還有就是更多人支持和推動你在球場上持續地拚、不要放棄每個階段，拚搶每一球幫助球隊，最後贏下勝利，這是對球迷最大回饋和互相支持。雖然每次給你們臉色不是很好看，但這就是我，希望你們原諒我。」

黃金世代球星「野獸」林志傑今天舉行引退記者會。記者余承翰／攝影
黃金世代球星「野獸」林志傑今天舉行引退記者會。記者余承翰／攝影
黃金世代球星「野獸」林志傑今天舉行引退記者會。記者余承翰／攝影
黃金世代球星「野獸」林志傑今天舉行引退記者會。記者余承翰／攝影
黃金世代球星「野獸」林志傑今天舉行引退記者會。記者余承翰／攝影
黃金世代球星「野獸」林志傑今天舉行引退記者會。記者余承翰／攝影

籃球

延伸閱讀

PLG／林志傑引退小男孩樂團獻唱致敬單曲 個人特展5月底登場 

江蕙大年初四重返台北小巨蛋開唱 首度破例1事天后超懊惱

密友爆費玉清人間蒸發！引退6年失聯

PLG／「野獸」林志傑退休倒數 勇士公布3月主場售票資訊

相關新聞

PLG／鐵漢柔情！林志傑26年生涯將畫下句點 談家人支持罕見落淚

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑將於4月11日、12日在台北小巨蛋舉行引退賽，球團今天為他舉辦引退記者會，黃金世代成員...

PLG／林志傑引退小男孩樂團獻唱致敬單曲 個人特展5月底登場 

台北富邦勇士隊傳奇球星「野獸」林志傑將於2025-26賽季結束後正式引退，為其輝煌的職業生涯劃上句點。球團今天舉辦引退記...

世男籃資格賽／台灣主場抗韓 劉錚盼放下包袱

世界盃資格賽中華男籃將於2月26日在主場迎戰韓國，35歲資深球員劉錚表示，期許大家撇開心裡包袱，畢竟球是圓的，沒有什麼不...

TPBL／高錦瑋獲選1至2月MVP 梅克奪最佳外援

台灣職業籃球大聯盟TPBL桃園台啤永豐雲豹主控高錦瑋今天獲選為2026年1至2月最有價值球員（MVP），1月中旬加盟台北...

籃球／U19籃球聯盟 昔日國中強權求新求變 新民楊皓程轉學快樂打球

休了一周年假，由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟22日展開下半季賽程，開春就有新同學亮相，昔日國中籃球聯賽（JHBL）...

富邦勇士球員算「樹」大挑戰！富邦金控邀請民眾植樹節Run For Green™

植樹節(3/12)前夕，富邦金控攜手臺北富邦勇士籃球隊球員強森、辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行算「樹」大挑戰，趣味影片今日上線，邀請民眾共同愛護森林、力行減碳。同時，2024新北市萬金石馬

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。