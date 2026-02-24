PLG／鐵漢柔情！林志傑26年生涯將畫下句點 談家人支持罕見落淚

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑將於4月11日、12日在台北小巨蛋舉行引退賽，球團今天為他舉辦引退記者會，黃金世代成員「少俠」田壘、「大房東」曾文鼎、陳世念到場力挺；過去在場上展現「鐵漢」形象的林志傑，談及家人一路支持時，甚至一度落下男兒淚，久久無法言語。

43歲的林志傑在本賽季宣布將於季後正式退休，富邦勇士球團也宣布將於4月11、12日在台北小巨蛋為他舉行引退賽，今天先舉行引退記者會，介紹引退賽相關流程與周邊訊息。

談到即將引退，結束26年的球員生涯，林志傑說：「賽季只剩11場比賽，比賽愈來愈少，後面心境會更明顯一點、更重一點。身體一直都保持得還不錯，不能說非常好，主要就是保持健康，打完今年每一場比賽，幫助球隊拿下每一場勝利，達到最後目標，是我最後最想做的一件事。」

被問到26年生涯最後一年的目標時，林志傑說：「失去了兩次的冠軍，希望今年可以有個完美結束，讓我自己有更深的回憶，讓自己和團隊可以共同努力，全力以赴的把今年的冠軍贏下來。」

此外，林志傑也對今天到場支持，以及多年來持續支持他的球迷表達感謝，「生涯20幾年，也有跟20幾年球迷，也有這幾年喜歡我的球迷，對他們都是非常感激，給我很大掌聲與鼓勵，這是在我這年紀在球場上很大動力，一直聽到他們對我的歡呼聲或是跟我講一些話，我都是非常感謝。」