NBA／直言「湖人不可能總冠軍」 3冠名將：需要10個人
湖人隊三巨頭唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）和里夫斯（Austin Reaves）目前都健康，戰績34勝22敗位居西區第5。不過擁有3枚冠軍戒的湖人名將史考特（Byron Scott）卻悲觀認為，湖人今年不可能奪冠。
史考特在節目上被問到湖人如何做能奪冠，他直言，「我們都是紫金軍團一分子，但還是要100%說實話，他們今年真的不會拿冠軍。他們人手不夠，真的不夠，我的意思是他們當然有3名很棒的球員，但你需要的是10個人。雷霆隊去年能奪冠，就是因為他們有完整的10人輪換。」
史考特進一步解釋雷霆強大的原因，「那些球員都很清楚自己的角色，拚命打。現在看雷霆比賽能發現，只要他們贏球，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後訪問時，整隊都圍在他身邊，就像我們80年代那樣，大家都希望彼此打得好、一起成功。」
「大家不在乎誰得幾分。」史考特補充說：「他們在乎的是贏球，現在這支雷霆就是這樣，整體連結性非常強，關鍵在他們有10人輪換。湖人沒有10人深度。如果今年能做到那點，他們才有機會，但我不認為會發生。」
