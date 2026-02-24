NBA／勇士波神因「POTS」再缺陣2場 庫明加有望迎轉隊首秀
勇士隊交易大限前用庫明加（Jonathan Kuminga）換波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），沒想到波爾辛吉斯只打1場又休兵，接下來對上鵜鶘和灰熊隊，他都確定因病缺陣。
波爾辛吉斯明星賽後首戰復出，面對塞爾蒂克隊上場17分鐘拿下12分。昨天面對金塊隊他又因病缺陣，根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，接下來面對鵜鶘和灰熊的賽事，波爾辛吉斯同樣因病無法上場。
史萊特也提到，被交易至老鷹隊的庫明加明天出戰成疑，有望傷癒復出，對上巫師隊。
儘管波爾辛吉斯健康時能繳出明星身手，但他始終受傷病纏身。據資深記者德凡尼（Sean Deveney）報導，波爾辛吉斯最近受姿勢性心搏過速症候群（POTS）困擾，該病會讓患者改變姿勢時心跳加速，並且暈眩，長時間站立也會感到不適。
