NBA／泰托姆5對5訓練復健邁里程碑 坦言復出仍遠不排除報銷

塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）透露，自己近期已經參與一次與隊友的5對5對抗訓練，這對於阿基里斯腱撕裂後的復健過程而言，是一項重要里程碑。不過他也強調，目前尚未設定明確復出時間，甚至不排除整季缺席的可能性。

「訓練中確實有進行一些5對5對抗，」泰托姆表示。「主要是讓自己更適應場上節奏，和隊友一起做一些有限度的動作。但這一切都是復健計畫的一部分，我們只是按照既定步驟前進。」

塞爾蒂克官方社群媒體也發布照片，畫面中泰托姆在類似隊內對抗賽中持球切入，對位中鋒加薩（Luka Garza），場邊計時器與進攻時間都正常運作，顯示訓練強度已接近實戰。不過泰托姆坦言，自己仍未回到完整NBA等級的正式訓練。

「關於下一步什麼時候到來，目前沒有任何事是已經確定的，」他說。

事實上，泰托姆近期也曾參與塞爾蒂克G聯盟附屬球隊緬因塞爾蒂克的部分訓練內容，但整體復原進度仍以醫療團隊評估為準。

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也強調，一切取決於復健指標是否達標。「就是相信整個流程，一步一步來，」馬祖拉表示。

泰托姆是在去年5月東區季後賽第二輪系列賽中不幸撕裂阿基里斯腱，當時塞爾蒂克正力拚連續衝擊總冠軍。這類傷勢通常需要漫長復原期，對爆發力與移動能力影響極大。

即便主將整季缺席，塞爾蒂克本季至今仍將戰績推進至37勝19負，展現競爭東區冠軍的強大實力。對於球隊在自己缺陣期間依然維持強勢表現，泰托姆表示欣慰，但更清楚自己的身體狀況。

「這種傷勢是一段很長的旅程，」泰托姆說。「我知道百分之百的感覺是什麼樣子。如果那個時候真的到來，我會準備好。」